Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure — Finance.ua

Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure Сьогодні 16:30 — Фінтех і Картки

Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure

Національний банк України отримав від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) свідоцтво про реєстрацію торговельної марки Prostir e-Secure

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

Таке свідоцтво є підтвердженням права власності Національного банку на бренд Prostir e-Secure.

Для чого це потрібно

У Нацбанку наголошують, що реєстрація торговельної марки сприяє зростанню довіри та впізнаваності бренду серед споживачів, посилює конкурентоздатність та створює правовий фундамент для захисту інтелектуальної власності.

«Prostir e-Secure є важливим інструментом підвищення рівня безпеки операцій у мережі Інтернет з платіжними картками Простір, зокрема мінімізації ризиків платіжного шахрайства», — додав регулятор.

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Учасники системи та процесингові центри ведуть активну роботу щодо підключення до Prostir e-Secure, що також спрямовано на виконання вимог Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку (затвердженого постановою Правління НБУ від 03.05.2023 № 58).

Довідка Finance.ua

технологію Prostir e-Secure було впроваджено в національній картковій платіжній системі «Простір» у 2022 році;

це технологія захисту операцій електронної комерції для учасників національної карткової платіжної системи, що побудована на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0 та представлена рішенням Directory Server, сертифікованим у EMVCo.

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