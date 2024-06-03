Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure

Фінтех і Картки
25
Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure
Нацбанк зареєстрував торговельну марку Prostir e-Secure
Національний банк України отримав від Українського національного офісу інтелектуальної власності та інновацій (УКРНОІВІ) свідоцтво про реєстрацію торговельної марки Prostir e-Secure.
Про це повідомляє пресслужба НБУ.
Таке свідоцтво є підтвердженням права власності Національного банку на бренд Prostir e-Secure.

Для чого це потрібно

У Нацбанку наголошують, що реєстрація торговельної марки сприяє зростанню довіри та впізнаваності бренду серед споживачів, посилює конкурентоздатність та створює правовий фундамент для захисту інтелектуальної власності.
«Prostir e-Secure є важливим інструментом підвищення рівня безпеки операцій у мережі Інтернет з платіжними картками Простір, зокрема мінімізації ризиків платіжного шахрайства», — додав регулятор.
Читайте також
Учасники системи та процесингові центри ведуть активну роботу щодо підключення до Prostir e-Secure, що також спрямовано на виконання вимог Закону України «Про платіжні послуги» та Положення про автентифікацію та застосування посиленої автентифікації на платіжному ринку (затвердженого постановою Правління НБУ від 03.05.2023 № 58).

Довідка Finance.ua

  • технологію Prostir e-Secure було впроваджено в національній картковій платіжній системі «Простір» у 2022 році;
  • це технологія захисту операцій електронної комерції для учасників національної карткової платіжної системи, що побудована на протоколі EMV 3-D Secure версії 2.2.0 та представлена рішенням Directory Server, сертифікованим у EMVCo.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.