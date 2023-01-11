Нацбанк розкритикував міжнародні банки, які залишаються в росії — Finance.ua

Нацбанк розкритикував міжнародні банки, які залишаються в росії Сьогодні 11:16 — Фондовий ринок

Нацбанк розкритикував міжнародні банки, які залишаються в росії

Національний банк України продовжує шукати нові напрями посилення санкційного тиску на агресора у взаємодії з міжнародними партнерами.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

«НБУ неодноразово звертався та проводив зустрічі з міжнародною фінансовою спільнотою, закликаючи банківський та страховий сектор припинити бізнес-діяльність на території рф та білорусі», — сказано в повідомленні.

Такі звернення були спрямовані на адресу Raiffeisen Bank International, Intesa Sanpaolo, OTP Bank, ING Bank, Credit Agricole. Проводилися зустрічі з керівництвом та акціонерами вказаних груп, у межах яких НБУ вкотре отримав запевнення, що вони «продовжують вивчати всі стратегічні варіанти майбутнього їх бізнесу в росії, включно з варіантами виходу з цього ринку».

«Оцінюючи ситуацію на одинадцятому місяці війни, Національний банк констатує відсутність прогресу на шляху прийняття остаточних рішень щодо виходу з російського ринку. Вважаємо це неприпустимим», — заявляє регулятор.

Остання інформація, яка з’явилася в публічному полі, про надання банками, які входять до міжнародних фінансових груп, пільгових умов кредитування для учасників так званої «спеціальної військової операції» — чергове свідчення того, що заяви, які були зроблені, відрізняються від фактичного стану справ. Вони залишаються активними учасниками банківського ринку рф, конкуруючи за збільшення кредитних портфелів. У своїх матеріалах банки відкрито використовують назви лнр та днр як окремих суб’єктів, фактично толеруючи зухвале порушення росією міжнародного права.

«Тому Національний банк звернеться із запитами до відповідних урядів і регуляторів для ініціювання відповідної реакції на вищезазначені дії міжнародних фінансових груп», — додали в НБУ.

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