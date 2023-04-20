Нацбанк білорусі затвердив концепцію випуску цифрового білоруського рубля — Finance.ua

Нацбанк білорусі затвердив концепцію випуску цифрового білоруського рубля Сьогодні 18:34 — Фінтех і Картки

Нацбанк білорусі затвердив концепцію випуску цифрового білоруського рубля

У білорусі розробили та затвердили концепцію національної цифрової валюти (CBDC).

Як пише «Мінфін», про це заявив голова правління Нацбанку білорусі Павло Каллаур.

«Зараз практично всі центральні банки приділяють увагу новому феномену — цифровій валюті. За нашою інформацією, близько сотні центральних банків перебувають на стадії вивчення, підготували концепції або вже проводять пілотування. Це справді нове явище, яке пов’язане з розвитком сучасних технологій», — сказав Каллаур.

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За його словами, цифрова валюта центральних банків розглядається як нова форма грошей. Нацбанк білорусі розробив та затвердив концепцію щодо білоруського цифрового рубля.

«Проводимо роботи з вибудовування демоверсії, платформи, щоб випробувати її. Дивимося і досвід роботи ЦБ рф, щоб вчитися на чужих помилках і допускати своїх. До кінця року ми повинні, провівши дискусії та консультації, визначитися щодо доцільності та можливості впровадження цифрового рубля в нашій країні. Рішення ухвалюватиметься на рівні глави держави», — зазначив Павло Каллаур.

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Рішення про доцільність випуску цифрового білоруського рубля ухвалять до кінця 2023 року.

За його словами, оскільки це нова, третя форма грошей, її запровадження вимагатиме змін у законодавстві — у Цивільному, Банківському, Податковому кодексах, бюджетному законодавстві.

Каллаур додав, що найбільший інтерес технологія представлятиме у транскордонних платежах.

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