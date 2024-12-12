НАБУ закликає Раду відхилити законопроєкт, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки — Finance.ua

НАБУ закликає Раду відхилити законопроєкт, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки
Незалежна асоціація банків України закликала Верховну Раду України відхилити законопроєкт № 12 148, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки. У НАБУ наголошують, що запропонований у проєкті підхід є популістським та матиме негативні наслідки для всіх учасників ринку і економіки України в цілому.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
«НАБУ наполягає на відхиленні законопроєкту № 12 148 як економічно та юридично невиваженого, та такого, що веде до значних фінансових втрат для банківських установ, ставить під загрозу реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни в обмін на точкові преференції для окремих суб’єктів господарювання, без аналізу їх реальної спроможності обслуговувати власні кредитні зобов’язання», — сказано в повідомленні.
Що пропонує законопроєкт
Законопроєкт № 12 148 пропонує на період дії воєнного стану та упродовж одного року після його закінчення звільнити від сплати кредитів (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) деяких позичальників — суб’єктів малого та середнього підприємництва, якщо у заставі під такі кредити — нерухомість у зоні бойових дій чи під тимчасовою окупацією, або втрачені внаслідок війни транспортні засоби.
Одночасно пропонується зупинити примусове стягнення застави, іпотеки та примусове стягнення заборгованості із зазначених суб’єктів, а також з їх поручителів чи майнових поручителів.
Позиція НАБУ
НАБУ зазначає, що у чинному законодавстві вже передбачено численні обмеження та заборони для кредиторів, які були введені у зв’язку з дією воєнного стану.
Серед них:
- зупинення виконання низки статей Закону України «Про іпотеку» в частині реалізації прав іпотекодержателя;
- замороження/ анулювання кредитів фізосіб, забезпечення за якими (житло, авто) було пошкоджене або знищене внаслідок війни (за відсутності механізму компенсації банкам за такі збитки);
- реструктуризація банками на пільгових умовах кредитів малозахищених категорій населення з числа внутрішньо переміщених осіб;
- численні мораторії на стягнення боргів з певних категорій суб’єктів господарювання, та ін.
«Передбачені законопроєктом преференції для певних суб’єктів підприємництва лише посилять дисбаланс у договірних відносинах між кредиторами та позичальниками, безпідставно перекладаючи тягар „воєнних“ втрат такого бізнесу на банківські установи, за відсутності жодних компенсаторів», — наголошують у НАБУ.
Норми проєкту сприятимуть недоброчесним позичальникам, які уникають виконання своїх фінансових зобов’язань, навіть за наявності у них фактичних можливостей погашати заборгованість, зокрема достатніх ресурсів для цього.
Також законопроєкт не узгоджується з державними програмами підтримки бізнесу, які передбачають пільгове кредитування з метою стимулювання бізнесу у прифронтових регіонах.
Тобто, з одного боку держава через такі програми намагається стимулювати фінансовий сектор до посилення підтримки бізнесу в умовах воєнного стану, зокрема підприємств, які розташовані в Зоні великого воєнного ризику, а з іншого боку перекреслює ці зусилля, дозволяючи таким позичальникам не повертати кредити.
Експерти НАБУ наголошують, що подібні ініціативи не лише підривають стабільність банківської системи в умовах війни, але й нівелюють спроби створити в Україні систему страхування військових ризиків.
Крім того, прийняття законопроєкту може повністю зупинити фінансовий лізинг транспорту, що матиме негативні наслідки для логістики, агросектору та інших критично важливих галузей.
Довідка Finance.ua:
- Національний банк України схвально оцінив цей законопроєкт та визнав високу актуальність порушеної проблеми;
- українські аграрії чекають на ухвалення законопроєкту № 12 148, який має допомогти їм відтермінувати сплату кредитних боргів. Цей документ передбачає тимчасову заборону примусового стягнення боргів із фермерів, чиє майно перебуває у зонах бойових дій або на окупованих територіях;
- Всеукраїнська Аграрна Рада закликає Верховну Раду якнайшвидше винести документ на розгляд комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
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