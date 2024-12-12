НАБУ закликає Раду відхилити законопроєкт, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки — Finance.ua
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НАБУ закликає Раду відхилити законопроєкт, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки

Казна та Політика
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НАБУ закликає Раду відхилити законопроєкт, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки
НАБУ закликає Раду відхилити законопроєкт, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки
Незалежна асоціація банків України закликала Верховну Раду України відхилити законопроєкт № 12 148, яким лобіюється перекладання «воєнних» збитків бізнесу на банки. У НАБУ наголошують, що запропонований у проєкті підхід є популістським та матиме негативні наслідки для всіх учасників ринку і економіки України в цілому.
Про це повідомляється на сайті НАБУ.
«НАБУ наполягає на відхиленні законопроєкту № 12 148 як економічно та юридично невиваженого, та такого, що веде до значних фінансових втрат для банківських установ, ставить під загрозу реалізацію державних програм з підтримки малого та середнього бізнесу в умовах війни в обмін на точкові преференції для окремих суб’єктів господарювання, без аналізу їх реальної спроможності обслуговувати власні кредитні зобов’язання», — сказано в повідомленні.

Що пропонує законопроєкт

Законопроєкт № 12 148 пропонує на період дії воєнного стану та упродовж одного року після його закінчення звільнити від сплати кредитів (основної суми кредиту, процентів, комісій та інших платежів) деяких позичальників — суб’єктів малого та середнього підприємництва, якщо у заставі під такі кредити — нерухомість у зоні бойових дій чи під тимчасовою окупацією, або втрачені внаслідок війни транспортні засоби.
Одночасно пропонується зупинити примусове стягнення застави, іпотеки та примусове стягнення заборгованості із зазначених суб’єктів, а також з їх поручителів чи майнових поручителів.

Позиція НАБУ

НАБУ зазначає, що у чинному законодавстві вже передбачено численні обмеження та заборони для кредиторів, які були введені у зв’язку з дією воєнного стану.
Серед них:
  • зупинення виконання низки статей Закону України «Про іпотеку» в частині реалізації прав іпотекодержателя;
  • замороження/ анулювання кредитів фізосіб, забезпечення за якими (житло, авто) було пошкоджене або знищене внаслідок війни (за відсутності механізму компенсації банкам за такі збитки);
  • реструктуризація банками на пільгових умовах кредитів малозахищених категорій населення з числа внутрішньо переміщених осіб;
  • численні мораторії на стягнення боргів з певних категорій суб’єктів господарювання, та ін.
«Передбачені законопроєктом преференції для певних суб’єктів підприємництва лише посилять дисбаланс у договірних відносинах між кредиторами та позичальниками, безпідставно перекладаючи тягар „воєнних“ втрат такого бізнесу на банківські установи, за відсутності жодних компенсаторів», — наголошують у НАБУ.
Норми проєкту сприятимуть недоброчесним позичальникам, які уникають виконання своїх фінансових зобов’язань, навіть за наявності у них фактичних можливостей погашати заборгованість, зокрема достатніх ресурсів для цього.
Також законопроєкт не узгоджується з державними програмами підтримки бізнесу, які передбачають пільгове кредитування з метою стимулювання бізнесу у прифронтових регіонах.
Тобто, з одного боку держава через такі програми намагається стимулювати фінансовий сектор до посилення підтримки бізнесу в умовах воєнного стану, зокрема підприємств, які розташовані в Зоні великого воєнного ризику, а з іншого боку перекреслює ці зусилля, дозволяючи таким позичальникам не повертати кредити.
Експерти НАБУ наголошують, що подібні ініціативи не лише підривають стабільність банківської системи в умовах війни, але й нівелюють спроби створити в Україні систему страхування військових ризиків.
Крім того, прийняття законопроєкту може повністю зупинити фінансовий лізинг транспорту, що матиме негативні наслідки для логістики, агросектору та інших критично важливих галузей.

Довідка Finance.ua:

  • Національний банк України схвально оцінив цей законопроєкт та визнав високу актуальність порушеної проблеми;
  • українські аграрії чекають на ухвалення законопроєкту № 12 148, який має допомогти їм відтермінувати сплату кредитних боргів. Цей документ передбачає тимчасову заборону примусового стягнення боргів із фермерів, чиє майно перебуває у зонах бойових дій або на окупованих територіях;
  • Всеукраїнська Аграрна Рада закликає Верховну Раду якнайшвидше винести документ на розгляд комітету Верховної Ради України з питань правової політики.
За матеріалами:
Finance.ua
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