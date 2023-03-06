На українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску — Finance.ua
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На українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску

Казна та Політика
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На українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску
На українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску
На українсько-румунському кордоні запрацював новий автомобільний пункт пропуску.
Про це повідомляє Мінреінтеграції.
Новий пункт перетину кордону із Румунією «Дяківці — Раковець» відкрили у Чернівецькій області. Він працюватиме цілодобово. Запланована добова пропускна спроможність — до 300 автомобілів, 10 автобусів та 1550 осіб, зокрема 500 пішоходів.
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На пункті передбачили 6 смуг руху для оформлення транспортних засобів та окрема для осіб, які перетинають кордон пішки. Найближчим часом облаштують контроль для оформлення вантажів. Допоки через КПП «Дяківці — Раковець» можуть їхати тільки порожні вантажівки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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