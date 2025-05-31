На ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото) — Finance.ua
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На ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото)

Технології&Авто
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На ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото)
На ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото), Фото: Renault
Новий Renault Mobilize Duo надходить у продаж в Європі. Найдешевшим електромобілем від французького автовиробника можна керувати без прав.
Про це повідомляє сайт Motor.es.
Електромобіль Mobilize Duo — наступник Renault Twizzy та аналог Citroen Ami. Компактне двомісне авто сягає лише 2,43 м завдовжки.
Новий Renault Mobilize Duo — двомісна капсула на колесах із великою площею скління та колесами, рознесеними на краї кузова. Як і попередник, авто отримало «гільйотинні» двері в стилі Lamborghini.
Фото: Renault
Фото: Renault
У салоні пасажир сидить за водієм. Авто отримало вузький цифровий щиток приладів, а от дисплеєм мультимедійної системи служить телефон, який підключається через USB-порт.
Крім того, комплектація Renault Mobilize Duo включає кондиціонер, Bluetooth, підігрів сидінь та подушку безпеки в кермі.
Фото: Renault
Фото: Renault
Базовий електромобіль Renault Mobilize Duo 45 за 9798 євро оснащений 8-сильним мотором і здатен розвинути 45 км/год.
Керувати настільки повільним авто в деяких країнах ЄС можна без водійських прав і з 16 років.
Для Renault Mobilize Duo 80 за 11 798 євро водійське посвідчення потрібне, адже він 16-сильний і розганяється до 80 км/год. Обидві версії отримали батарею на 10,3 кВт∙год, а запас ходу становить 160 км. Діаметр розвороту авто становить 6,8 м.
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За матеріалами:
Фокус
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