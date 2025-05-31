На ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото) — Finance.ua

На ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото) Сьогодні 05:15 — Технології&Авто

На ринок вийшов новий електрокар Renault за 9800 євро (фото), Фото: Renault

Новий Renault Mobilize Duo надходить у продаж в Європі. Найдешевшим електромобілем від французького автовиробника можна керувати без прав.

Про це повідомляє сайт Motor.es.

Електромобіль Mobilize Duo — наступник Renault Twizzy та аналог Citroen Ami. Компактне двомісне авто сягає лише 2,43 м завдовжки.

Новий Renault Mobilize Duo — двомісна капсула на колесах із великою площею скління та колесами, рознесеними на краї кузова. Як і попередник, авто отримало «гільйотинні» двері в стилі Lamborghini.

Фото: Renault

У салоні пасажир сидить за водієм. Авто отримало вузький цифровий щиток приладів, а от дисплеєм мультимедійної системи служить телефон, який підключається через USB-порт.

Крім того, комплектація Renault Mobilize Duo включає кондиціонер, Bluetooth, підігрів сидінь та подушку безпеки в кермі.

Фото: Renault

Базовий електромобіль Renault Mobilize Duo 45 за 9798 євро оснащений 8-сильним мотором і здатен розвинути 45 км/год.

Керувати настільки повільним авто в деяких країнах ЄС можна без водійських прав і з 16 років.

Для Renault Mobilize Duo 80 за 11 798 євро водійське посвідчення потрібне, адже він 16-сильний і розганяється до 80 км/год. Обидві версії отримали батарею на 10,3 кВт∙год, а запас ходу становить 160 км. Діаметр розвороту авто становить 6,8 м.

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