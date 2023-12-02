На ринку андроїд-смартфонів вкотре змінився лідер — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

На ринку андроїд-смартфонів вкотре змінився лідер

Фондовий ринок
1022
Частка Xiaomi на китайському ринку Android-смартфонів складає 17,5%, що відповідає першому місцю рейтингу найбільших гравців. Згідно з даними Kuai Technology компанія утримує лідируючі позиції на ринку протягом трьох тижнів.
31 жовтня в КНР стартували продажі Xiaomi 14. Завдяки ажіотажному попиту на апарати нової лінійки ринкова частка Xiaomi зросла до 21,9%. В результаті компанія очолила рейтинг найбільших ринкових гравців за обсягом продаж. На 24 листопада китайські користувачі активували 2,27 млн. одиниць смартфонів Xiaomi 14.
Друге місце за обсягом продаж займає бренд Honor. Його ринкова частка оцінюється у 13,9%. На третьому рядку з показником 13,6% знаходиться Huawei.
7 листопада стало відомо, що продажі смартфонів з нової лінійки перевищили 1 млн одиниць. Про це у Weibo повідомив Лей Цзюнь. Фаундер Xaiomi нарік на серйозний дефіцит апаратів Xiaomi 14. Це означає, що компанії вдалося продати другий мільйон смартфонів менш ніж за три тижні.

Безкоштовна валютна розсилка Finance.ua 🤑

За матеріалами:
prostomob
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.