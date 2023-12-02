На ринку андроїд-смартфонів вкотре змінився лідер — Finance.ua

На ринку андроїд-смартфонів вкотре змінився лідер Сьогодні 02:55 — Фондовий ринок

Частка Xiaomi на китайському ринку Android-смартфонів складає 17,5%, що відповідає першому місцю рейтингу найбільших гравців. Згідно з даними Kuai Technology компанія утримує лідируючі позиції на ринку протягом трьох тижнів.

31 жовтня в КНР стартували продажі Xiaomi 14. Завдяки ажіотажному попиту на апарати нової лінійки ринкова частка Xiaomi зросла до 21,9%. В результаті компанія очолила рейтинг найбільших ринкових гравців за обсягом продаж. На 24 листопада китайські користувачі активували 2,27 млн. одиниць смартфонів Xiaomi 14.

Друге місце за обсягом продаж займає бренд Honor. Його ринкова частка оцінюється у 13,9%. На третьому рядку з показником 13,6% знаходиться Huawei.

7 листопада стало відомо, що продажі смартфонів з нової лінійки перевищили 1 млн одиниць. Про це у Weibo повідомив Лей Цзюнь. Фаундер Xaiomi нарік на серйозний дефіцит апаратів Xiaomi 14. Це означає, що компанії вдалося продати другий мільйон смартфонів менш ніж за три тижні.

prostomob За матеріалами:

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