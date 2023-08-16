На Полтавщині у стародавніх курганах знайшли золото, якому 2600 років (фото) — Finance.ua
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На Полтавщині у стародавніх курганах знайшли золото, якому 2600 років (фото)

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На Полтавщині у стародавніх курганах знайшли золото, якому 2600 років (фото)
На Полтавщині у стародавніх курганах знайшли золото, якому 2600 років (фото)
Під час розкопок на території Більського городища археологи знайшли жіноче поховання із золотом та іншими речами побуту, пише zmist.pl.ua.
Про результати розкопок ЗМІСТу 15 серпня повідомив директор історико-культурного заповідника «Більськ» Ігор Корост.
На території заповідника працює експедиція «Охоронної археологічної служби України» під керівництвом Віталія Окотенка. Дослідники протягом 3 тижнів обстежили 4 кургани.

Археологічні знахідки

В одному з курганів знайшли набір виробів із золота, яке датується першою половиною VI ст до н.е. Тобто знахідкам понад 2600 років. Попередньо відомо, що це були золоті пластини, які нашивали на жіночий одяг. Серед іншого в кургані знайшли речі побуту, зокрема, посуд.
На Полтавщині у стародавніх курганах знайшли золото, якому 2600 років (фото)
Надалі знахідки оброблять науковці та передадуть до історико-культурного заповідника «Більськ».
Нагадаємо, у липні археологи досліджували територію древнього Гелону поблизу Більська. Серед знахідок — глиняний посуд, стріли та арфи.
Археологи працювали на ділянці поблизу Західного укріплення Більського городища. Вони досліджували частину поселення Царина-Сад. Виявлені знахідки характеризують культуру населення у скіфський час. Більшість з них складають вироби з глини: уламки місцевого ліпленого посуду з орнаментом та імпортного давногрецького посуду, амфори та ручка чорнолакового канфару. Ці знахідки датуються від першої половини V — до середини IV ст до н.е.
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За матеріалами:
Finance.ua
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