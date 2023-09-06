На Київщині АЗС торгували саморобним пальним — Finance.ua

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На Київщині АЗС торгували саморобним пальним

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На Київщині АЗС торгували саморобним пальним
На Київщині АЗС торгували саморобним пальним
Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області «накрили» незаконне виробництво пального. Під час обшуку було вилучено понад 760 тисяч літрів пального на суму 38 млн грн.
Як повідомили у прес-службі БЕБ, на Київщині діяла група осіб, які незаконно виготовляли бензин та дизель для подальшого продажу на підконтрольних АЗС. Пальне зберігалося на одній з нафтобаз у передмісті столиці. Заправки, які були залучені у злочинну схему, у прес-службі Бюро не назвали.
«Під час обшуку детективи БЕБ вилучили понад 760 тис. літрів пального без жодних документів, які б підтверджували його походження та якість. Орієнтовна ринкова вартість вилученого становить 38 млн грн», — йдеться у повідомленні.
Аби збільшити кількість пального на нафтобазі до нього додавали різні хімічні рідини. Наразі на бензин та дизель накладено арешт. Проводяться експертні дослідження. Досудове розслідування триває.
З 1 липня 2023 року в Україні підняли податок на додану вартість (ПДВ) на пальне з 7 до 20%. Ще до початку дії нової ставки українські експерти попереджали, що це рішення спричинить «бум» корупційних схем на АЗС.
4 вересня 2023 року стало відомо про те, що мережі АЗС після повернення довоєнної ставки ПДВ винайшли схему ухиляння від його сплати: ПДВ реєструють «ліворуч» і не видають чеки. За рахунок «скручування» податків заправки заробляють прибуток, маючі не ринково низькі ціни на пальне.
За матеріалами:
УНІАН
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