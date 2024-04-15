На кордоні з Польщею у чергах чекають 2300 вантажівок — Finance.ua

На кордоні з Польщею у чергах чекають 2300 вантажівок Сьогодні 13:12 — Казна та Політика

На кордоні з Польщею у чергах чекають 2300 вантажівок

Польські фермери продовжують блокувати рух вантажівок на трьох пунктах пропуску на кордоні з Україною. Вони пропускають по кілька одиниць вантажних авто на годину або взагалі обмежують рух.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.

Станом на сьогодні блокування здійснюється на напрямку пунктів пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Угринів».

За словами Демченка, через «Ягодин» та «Раву-Руську» польські протестувальники за минулу добу взагалі не пропускали вантажівки в бік Польщі. Через «Угринів» проїхало 19.

Також через «Ягодин» вони пропускають на виїзд з Польщі вкрай малу кількість вантажівок за добу. За минулий день таких було 50. При тому, що це найбільший інфраструктурний напрямок для перетину кордону вантажними автомобілями.

Станом на ранок на цих трьох заблокованих напрямках в чергах на території Польщі загалом перебуває понад 600 вантажівок, 350 з яких — навпроти «Ягодина», повідомив речник.

Легкові автівки і автобуси скрізь вільно перетинають кордон, для цієї категорії транспорту по той бік кордону рух не обмежується.

Крім того, зберігаються черги на раніше розблокованих напрямках пунктів пропуску «Краківець» та «Шегині»: 1000 та 700 вантажівок відповідно. Однак по цих напрямках відбувається інтенсивний рух як на виїзд з України, так і на в'їзд відповідно до пропускної спроможності кожного з пунктів пропуску.

Нагадаємо, 9 лютого польські фермери розпочали блокаду трьох пунктів пропуску на кордоні з Україною, з 12 лютого протести поширилися ще на два пункти пропуску, у тому числі «Зосин-Устилуг». Із 16 лютого польські аграрії блокували вже шостий пункт пропуску для руху вантажів.

Увечері 21 березня польські фермери призупинили акцію протесту на прикордонному пункті пропуску «Зосин-Устилуг». За день до цього вони припинили блокувати рух вантажівок біля пункту пропуску «Медика"-"Шегині». А 28 березня тимчасово призупинили блокувати рух вантажівок в обох напрямках на пункті пропуску «Угринів-Долгобичув». Блокада останнього пункту поновилася 2 квітня.

ukragroconsult За матеріалами:

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