У Харкові підприємців звільнили від податку на землю та нерухомість — Finance.ua
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У Харкові підприємців звільнили від податку на землю та нерухомість

Казна та Політика
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У Харкові підприємців звільнили від податку на землю та нерухомість
У Харкові підприємців звільнили від податку на землю та нерухомість
На сесії міської ради Харкова ухвалили рішення про звільнення підприємців від податку на землю, нерухомість та єдиного податку для ФОП четвертої групи.
Про це повідомляє мер Харкова Ігор Терехов.
«Сьогодні на сесії ми повністю звільнили харківських підприємців від сплати податків за землю, нерухомість та єдиного податку щодо ФОП 4-ої групи», — повідомив Терехов.
За домовленістю з державою, витрачені містом кошти компенсують із державного бюджету.
За матеріалами:
Економічна Правда
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