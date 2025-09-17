На FinRetail 2025 розповіли про секрети та ризики колаборацій в бізнесі Сьогодні 21:33

Як зробити гарний продукт в колаборації? На що варто звертати увагу, коли над проєктом разом працюють 2−3 бренди?

Це, та не лише це, обговорили спікери під час дискусії на тему «Колаборації, що працюють: як спільні продукти бізнесів створюють нову вартість», що відбулася в рамках FinRetail 2025

Перше, що обговорили фахівці, — як створити успішну колаборацію. Зі слів директора з маркетингу WOG Геннадія Карлінського, «ви повинні готові бути швидше, слухати інші сторони, а також розуміти, що колаборація це лише win-win. Якщо ви не думаєте про мету та успіх партнера, то колаборації не буде».

Директор Департаменту карткового бізнесу та споживчого кредитування Акордбанк Олександр Кутас, своєю чергою, сказав про те, що секретом для успішно створеної колаборації є довіра один до одного з боку партнерів та вигода для клієнта.

«Якщо немає довіри, то не варто розпочинати, все просто зупиниться на якомусь етапі. Якщо клієнт не отримує вигоду, то ми говоримо тоді про бюджетні або державні комерційні проєкти», — сказав він.

Окремо під час дискусії було обговорено тема уроків та ризиків під час створення колаборацій. Зокрема, СЕО ТОВ «Авентус Україна» Володимир Довгаль наголосив на тому, що до колаборації варто відноситися дуже серйозно, нею треба ретельно займатися.

«Якщо ви вважаєте, що є складний проєкт, то колаборація — ще складніше. Комунікація та синхронізація ускладнюють процес. Треба до колаборації готуватися серйозно та реалізовувати це надовго. Колаборація — про стратегію, коли ви хочете зробити щось нове та цікаве».

Щодо ризиків, то керівник проєкту pluscard ТОВ «Авентус Україна» Юлія Терехова дотримується думки, що один з основних — швидкість реалізації, коли на цьому може відобразитися складність інтеграції. Вона зазначила, що тут все залежить від того, наскільки будуть поєднані комунікації між командами.

На питання про те, що для спікерів означає колаборація, вони відповіли: вихід із зони комфорту, поєднання сильних сторін партнерів та їхнього досвіду, мультиплікація та помноження. Так, наприклад, якщо двоє партнерів — це в чотири рази складніше, але в вісім разів буде більш успішно, то далі все йде за геометричною прогресією. А також будь-яка колаборація, як сказав один з доповідачів, це вирішення безлічі організаційних моментів і це завжди виклик.

Жодна колаборація не матиме успіху без розуміння мети партнера. Як сказав Карлінський, вони оцінюють, наскільки розуміють мету партнера, наскільки їм ця мета підходить.

«Ми все перевіряємо на правдивість — якщо це для нас неправда, то чому це повинно бути правдою для гостя. Краще одразу розійтися. У нас було дуже багато проєктів від яких ми відмовилися. Якщо ж бачимо „метч“, то тоді ми рухаємося дуже швидко», — зазначив директор з маркетингу WOG.

Зазначимо, що під час дискусії експерти одноголосно сказали про те, що під час ідеї створити колаборацію треба все обговорювати з партнером «на березі». Як сказав Кутас, у кожного на старті повинні бути свої цілі. Успішною колаборація може бути лише тоді, коли немає внутрішньої конкуренції.

У цьому його підтримала Терехова, яка наголосила на тому, що комунікація, відкритість, прозорість та розв’язання спільних проблем роблять колаборацію дійсно потрібною. Вона зазначила, якщо партнери відкрито спілкуються про проблеми, то ризики автоматично зменшуються.

Наостанок спікери обговорили критерії, що впливають на створення успішної колаборації. Експерти виокремили декілька:

· правильний вибір партнера та поставлених з ним цілей;

· синхронізація команд;

· віра в спільний продукт;

· розуміння, нащо це клієнту і собі зокрема.

