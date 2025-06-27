На Fin Blogger Award визначили, хто є медіапостаттю інвестиційного ринку — Finance.ua

На Fin Blogger Award визначили, хто є медіапостаттю інвестиційного ринку
Ось уже третій рік поспіль у Києві в рамках Fin Blogger Award, організаторами якої є фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет», вручають нагороди блогерам, які розуміються на фінансах та знають, як про це розповісти легко та доступно.
Серед багатьох номінацій, визначили переможця й у номінації «Медіапостать інвестиційного ринку», на яку претендували троє інвесторів.
Тут нагороду здобув автор книги, мільйонер, стартапер, інвестор на фондовому ринку США — Діас Ісмаілов. Він має YouTube-канал зі 112 тис. підписників, у якому шукає способи отримати більше золота, а також розповідає про власний досвід інвестування у нерухомість, фондовий ринок, IPO та багато іншого.
Додамо, 2024 року найвпливовішим інвестиційним інфлюенсером стала засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка, експертка програми «Ранок вдома» — Юлія Баткалова.
У 2023 році цю нагороду здобув засновник Gonzo invest, керуючий активами, «найдохідніший» інвестор України — Павло Бойко.
Поділитися новиною