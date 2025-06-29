На Fin Blogger Award назвали вірусний контент року — Finance.ua

На Fin Blogger Award назвали вірусний контент року Сьогодні 15:45

На Fin Blogger Award назвали вірусний контент року

У Києві третій рік поспіль визначили найкращих блогерів у рамках престижної премії Fin Blogger Award , організаторами якої стали фінансові портали «Мінфін» та «Біржовий університет».

Зазначимо, що чимало номінацій було оголошено поза конкурсом. Це означає, що в цих номінаціях не відбувається публічного голосування — рішення ухвалюється на основі професійної оцінки внеску, досягнень або особливих заслуг у сфері.

І однією з таких номінацій була «Вірусний контент року: охоплення та вплив». Переможця було визначено за пост, рилз або відео, яке масово розійшлося у стрічках і дало реальну користь інвесторам.

Перше місце дісталося фінансовій та інвестиційній експертці та блогерці — Марині Король . Вона має понад 65 тис. підписників у Instagram, де робить усе, щоб українці були максимально фінансово грамотними та свідомими щодо грошей.

Додамо, що минулого року Марина Король перемогла у номінаціях «Найкращий Tik-Tok про інвестиції» та «Майбутній лідер фінансового блогінгу».

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