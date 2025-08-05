На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює — Finance.ua
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На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює

Казна та Політика
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На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює
На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює
На платформі Дія. Engine запрацювали два нових електронних реєстри: сертифікованих інженерів-землевпорядників і сертифікованих інженерів-геодезистів. Відтепер фахівці самостійно подаватимуть заяви, змінюватимуть дані про себе та підтверджуватимуть кваліфікацію онлайн.

Як це працює?

Інженери-землевпорядники та геодезисти заходять на портал drsizg.land.gov.ua, проходять електронну ідентифікацію через id.gov.ua за допомогою КЕП та отримують доступ до особистого кабінету.
У кабінеті фахівці подаватимуть заяви про:
  • первинну реєстрацію в реєстрі;
  • реєстрацію чи оновлення кваліфікаційного сертифіката;
  • додавання інформації про підвищення кваліфікації;
  • зміну місця роботи;
  • зміну даних про участь у саморегулівній організації;
  • оновлення персональних даних;
  • отримання витягу з реєстру.
Увесь процес — онлайн і прозоро. Дані передаються до відповідних держсистем автоматично, без дублювання чи втрат інформації.
Записи в реєстрах містять:
  • ПІБ, ідентифікаційні документи (РНОКПП або паспорт);
  • номер і дату видачі кваліфікаційного сертифіката;
  • інформацію про навчальний заклад та підвищення кваліфікації;
  • напрями виконання робіт (землеустрій, топографо-геодезичні роботи тощо);
  • місце роботи;
  • членство в саморегулівних організаціях;
  • дані про припинення чи зупинення дії сертифіката.
Усе це — в єдиній цифровій системі. Нові реєстри комплексно спрощують роботу всій галузі — інтегруючись з іншими ресурсами на базі Дія.Engine. Cуміжні до них державні системи: ЄДР, сайт Держгеокадастру, автоматизована система державного земельного кадастру, ​Єдина державна електронна система у сфері будівництва та ​Державний картографо-геодезичний фонд України.

Довідка Finance.ua:

  • Дія. Engine — це low-code платформа, що допоможе створити реєстри та цифрові системи швидко, безпечно та за єдиними стандартами. Замість будувати кожну систему з нуля, можна використовувати готові функціональні блоки та модулі. Це суттєво економить час і кошти на розробку.
  • Професійна сертифікація в цифровому форматі — ще один крок до прозорого та зручного державного сервісу: менше бюрократії, більше автоматизації і доступність перевірених даних у кілька кліків.
За матеріалами:
Finance.ua
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