На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює — Finance.ua

На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює
На платформі Дія. Engine запрацювали два нових електронних реєстри: сертифікованих інженерів-землевпорядників і сертифікованих інженерів-геодезистів. Відтепер фахівці самостійно подаватимуть заяви, змінюватимуть дані про себе та підтверджуватимуть кваліфікацію онлайн.
Як це працює?
Інженери-землевпорядники та геодезисти заходять на портал drsizg.land.gov.ua, проходять електронну ідентифікацію через id.gov.ua за допомогою КЕП та отримують доступ до особистого кабінету.
У кабінеті фахівці подаватимуть заяви про:
- первинну реєстрацію в реєстрі;
- реєстрацію чи оновлення кваліфікаційного сертифіката;
- додавання інформації про підвищення кваліфікації;
- зміну місця роботи;
- зміну даних про участь у саморегулівній організації;
- оновлення персональних даних;
- отримання витягу з реєстру.
Увесь процес — онлайн і прозоро. Дані передаються до відповідних держсистем автоматично, без дублювання чи втрат інформації.
Записи в реєстрах містять:
- ПІБ, ідентифікаційні документи (РНОКПП або паспорт);
- номер і дату видачі кваліфікаційного сертифіката;
- інформацію про навчальний заклад та підвищення кваліфікації;
- напрями виконання робіт (землеустрій, топографо-геодезичні роботи тощо);
- місце роботи;
- членство в саморегулівних організаціях;
- дані про припинення чи зупинення дії сертифіката.
Усе це — в єдиній цифровій системі. Нові реєстри комплексно спрощують роботу всій галузі — інтегруючись з іншими ресурсами на базі Дія.Engine. Cуміжні до них державні системи: ЄДР, сайт Держгеокадастру, автоматизована система державного земельного кадастру, Єдина державна електронна система у сфері будівництва та Державний картографо-геодезичний фонд України.
Довідка Finance.ua:
- Дія. Engine — це low-code платформа, що допоможе створити реєстри та цифрові системи швидко, безпечно та за єдиними стандартами. Замість будувати кожну систему з нуля, можна використовувати готові функціональні блоки та модулі. Це суттєво економить час і кошти на розробку.
- Професійна сертифікація в цифровому форматі — ще один крок до прозорого та зручного державного сервісу: менше бюрократії, більше автоматизації і доступність перевірених даних у кілька кліків.
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