На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює — Finance.ua

На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює Сьогодні 10:44 — Казна та Політика

На базі Дія. Engine відкрито реєстри для інженерів-землевпорядників і геодезистів: як це працює

На платформі Дія. Engine запрацювали два нових електронних реєстри: сертифікованих інженерів-землевпорядників і сертифікованих інженерів-геодезистів. Відтепер фахівці самостійно подаватимуть заяви, змінюватимуть дані про себе та підтверджуватимуть кваліфікацію онлайн.

Як це працює?

Інженери-землевпорядники та геодезисти заходять на портал drsizg.land.gov.ua, проходять електронну ідентифікацію через id.gov.ua за допомогою КЕП та отримують доступ до особистого кабінету.

У кабінеті фахівці подаватимуть заяви про:

первинну реєстрацію в реєстрі;

реєстрацію чи оновлення кваліфікаційного сертифіката;

додавання інформації про підвищення кваліфікації;

зміну місця роботи;

зміну даних про участь у саморегулівній організації;

оновлення персональних даних;

отримання витягу з реєстру.

Увесь процес — онлайн і прозоро. Дані передаються до відповідних держсистем автоматично, без дублювання чи втрат інформації.

Записи в реєстрах містять:

ПІБ, ідентифікаційні документи (РНОКПП або паспорт);

номер і дату видачі кваліфікаційного сертифіката;

інформацію про навчальний заклад та підвищення кваліфікації;

напрями виконання робіт (землеустрій, топографо-геодезичні роботи тощо);

місце роботи;

членство в саморегулівних організаціях;

дані про припинення чи зупинення дії сертифіката.

Усе це — в єдиній цифровій системі. Нові реєстри комплексно спрощують роботу всій галузі — інтегруючись з іншими ресурсами на базі Дія.Engine. Cуміжні до них державні системи: ЄДР, сайт Держгеокадастру, автоматизована система державного земельного кадастру, ​Єдина державна електронна система у сфері будівництва та ​Державний картографо-геодезичний фонд України.

Довідка Finance.ua:

Дія. Engine — це low-code платформа, що допоможе створити реєстри та цифрові системи швидко, безпечно та за єдиними стандартами. Замість будувати кожну систему з нуля, можна використовувати готові функціональні блоки та модулі. Це суттєво економить час і кошти на розробку.

Професійна сертифікація в цифровому форматі — ще один крок до прозорого та зручного державного сервісу: менше бюрократії, більше автоматизації і доступність перевірених даних у кілька кліків.

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