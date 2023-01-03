МТСБУ заборонили з січня 2023 року будь-які знижки на поліс Зелена карта — Finance.ua
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МТСБУ заборонили з січня 2023 року будь-які знижки на поліс Зелена карта

Страхування
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Важлива новина для клієнтів страхування. За офіційним наказом МТСБУ (Моторне (транспортне) страхове бюро України), який регулює вартість страхового полісу Зелена картка, з 1.01.2023 року будь-які знижки на даний поліс є під забороною для всіх страхових агрегаторів та компаній України. (Лист МТСБУ).
Finance.ua — український сервіс і ми ведемо свою діяльність в рамках встановлених правил та законів відповідних служб, саме тому ми вимушені прибрати знижку на Зелену карту з нашого ресурсу та не надавати її в подальшому.
Але ми любимо своїх клієнтів і не залишаємо вас без приємних подарунків.

Купуйте зелену картку на Finance.ua на строк від 2 місяців та отримайте промокод на 3 місяці безкоштовного перегляду кіно на Sweet TV!

Оформити зелену карту🚙

За матеріалами:
Finance.ua
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