МТБ Банк став учасником у програмі «Бонус до депозиту» від Мінфін — Finance.ua

МТБ Банк став учасником у програмі «Бонус до депозиту» від Мінфін
Українці все більше довіряють свої кошти банкам, збільшуючи вклади і зберігаючи свої кошти не під матрацом, а у банківських установах. При цьому заробляти на депозиті можна більше, скориставшись програмою «Бонус до депозиту» від Мінфін.
З 22.11.22 новим учасником програми «Бонус» від Мінфін став МТБ Банк із депозитом «Строковий, Накопичувальний».
Ось основна інформація про депозит
|Група вкладників
|для фізичних осіб
|Валюти депозиту
|гривня
|Мінімальний термін
|від 84 днів у гривнях
|Сума депозиту
|від 100 000 грн
|Пролонгація
|так
|Виплата відсотків
|щомісяця
|Нарахування відсотків
|на поточний рахунок
В акції не беруть участь депозити
- З сумою менше 100 тис гривень.
- Клієнтів, які мають дійсні вклади або були вклади протягом 30 днів до подання заявки до банку.
- При вказівці недостовірних даних.
Як отримати бонус:
- Заповніть «Заявку на бонус» за посиланням.
- Розмістіть депозит у вибраному банку.
- Підтвердіть розміщення депозиту та отримайте бонус.
Поділитися новиною