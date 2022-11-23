МТБ Банк став учасником у програмі «Бонус до депозиту» від Мінфін — Finance.ua

МТБ Банк став учасником у програмі «Бонус до депозиту» від Мінфін Сьогодні 14:04 — Кредит&Депозит

Українці все більше довіряють свої кошти банкам, збільшуючи вклади і зберігаючи свої кошти не під матрацом, а у банківських установах. При цьому заробляти на депозиті можна більше, скориставшись програмою «Бонус до депозиту» від Мінфін.

МТБ Банк із З 22.11.22 новим учасником програми «Бонус» від Мінфін ставіз депозитом «Строковий, Накопичувальний».

Ось основна інформація про депозит

Група вкладників для фізичних осіб Валюти депозиту гривня Мінімальний термін від 84 днів у гривнях Сума депозиту від 100 000 грн Пролонгація так Виплата відсотків щомісяця Нарахування відсотків на поточний рахунок

Увага! Розмір бонусу вказано до сплати податків.

В акції не беруть участь депозити

З сумою менше 100 тис гривень.

Клієнтів, які мають дійсні вклади або були вклади протягом 30 днів до подання заявки до банку.



При вказівці недостовірних даних.



Як отримати бонус:

Заповніть «Заявку на бонус» за посиланням. Розмістіть депозит у вибраному банку.

Підтвердіть розміщення депозиту та отримайте бонус.



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