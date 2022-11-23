МТБ Банк став учасником у програмі «Бонус до депозиту» від Мінфін — Finance.ua
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МТБ Банк став учасником у програмі «Бонус до депозиту» від Мінфін

Кредит&Депозит
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Українці все більше довіряють свої кошти банкам, збільшуючи вклади і зберігаючи свої кошти не під матрацом, а у банківських установах. При цьому заробляти на депозиті можна більше, скориставшись програмою «Бонус до депозиту» від Мінфін.
З 22.11.22 новим учасником програми «Бонус» від Мінфін став МТБ Банк із депозитом «Строковий, Накопичувальний».

Ось основна інформація про депозит

Група вкладників для фізичних осіб
Валюти депозиту гривня
Мінімальний термін від 84 днів у гривнях
Сума депозиту від 100 000 грн
Пролонгація так
Виплата відсотків щомісяця
Нарахування відсотків на поточний рахунок
Увага! Розмір бонусу вказано до&nbsp;сплати податків.
Увага! Розмір бонусу вказано до сплати податків.

В акції не беруть участь депозити

  • З сумою менше 100 тис гривень.
  • Клієнтів, які мають дійсні вклади або були вклади протягом 30 днів до подання заявки до банку.
  • При вказівці недостовірних даних.

Як отримати бонус:

  1. Заповніть «Заявку на бонус» за посиланням.
  2. Розмістіть депозит у вибраному банку.
  3. Підтвердіть розміщення депозиту та отримайте бонус.
За матеріалами:
Finance.ua
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