МОЗ відреагував на чутки про штрафи для власників генераторів — Finance.ua

МОЗ відреагував на чутки про штрафи для власників генераторів Сьогодні 12:38

МОЗ відреагував на чутки про штрафи для власників генераторів, konkurent.ua

У мережі поширюється інформація, що власників генераторів штрафуватимуть за порушення санітарно-гігієнічних норм, а саме перевищення рівня шуму. У МОЗ це прокоментували.

санітарні норми не застосовуються. Як зазначають у Міністерстві охорони здоров’я, випадок з генераторами підпадає під положення про ліквідацію аварійних та надзвичайних ситуацій, коли

«Інтернет-мережею шириться інформація щодо штрафів для власників генераторів за перевищення рівня шуму під час роботи приладів — із посиланням на санітарно-гігієнічні норми України, затверджені МОЗ України… Міністерство охорони здоров’я роз’яснює, що дана інформація не відповідає дійсності, адже під час ліквідації аварійних та надзвичайних ситуацій санітарні норми щодо перевищення рівня шуму не застосовуються», — пояснили у МОЗ.

У відомстві вказали, що згадані вимоги також не застосовують у випадках коли, наприклад, шумні прилади та інше обладнання забезпечують життєдіяльність житлових і нежитлових громадських будівель.

Довідка Finance.ua:

Нагадаємо, у соціальних мережах користувачі обговорюють повідомлення про штрафи за шум від генераторів в Україні. Нібито власників каратимуть гривнею за шум від технічних засобів біля житлових будинків.



Так, згідно з санітарними нормами, допустимий рівень шуму на прилеглих до житлових будинків територіях: у денний час: 55−70 дБ; у нічний час: 45−60 дБ. Якщо його порушити, власникові генератора може загрожувати до 255 грн штрафу. В разі повторного порушення штраф зросте до 510 грн. А для юридичних компаній — до 2 550 грн з конфіскацією джерела шуму.

Проте, як пише ТСН, у головному управлінні Держпродспоживслужби Києва зауважують, що дійсно штрафи за подібні порушення передбачені в законодавстві, але додають , що наразі обмежуватимуться усними попередженнями власників генераторів.



Графіки погодинних відключень електроенергії на 18 червня скасовані до 15:00. Сьогодні до 15:00 відключень електрики не передбачається. А з 15:00 і до 24:00 графіки стабілізаційних відключень застосовуватимуться знову.

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