Motorola представила свій новий смартфон Moto G75 (фото) — Finance.ua
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Motorola представила свій новий смартфон Moto G75 (фото)

Технології&Авто
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Motorola представила свій новий смартфон Moto G75 (фото)
Motorola представила свій новий смартфон Moto G75 (фото)
Motorola офіційно представила свій новий смартфон Moto G75. Окрім чудових технічних характеристик, компанія радує ще й обіцянкою п’яти років оновлень програмного забезпечення та шести років оновлень безпеки.
Про це пише GSMArena.
Смартфон працює на базі процесора Snapdragon 6 Gen 3 і має 8 ГБ оперативної пам’яті LPDDR4X і 256 ГБ пам’яті UFS 2.2.
Motorola представила свій новий смартфон Moto G75 (фото)
Motorola Moto G75 має 6,78-дюймовий РК-дисплей FullHD+ із частотою оновлення 120 Гц, яскравістю до 1000 ніт і захистом Gorilla Glass 5. На дисплеї також є центрований отвір для 16-мегапіксельної селфі-камери, але оскільки це РК-дисплей, сканер відбитків пальців вбудований в кнопку живлення.
Ззаду ви отримаєте 50-мегапіксельну основну камеру з сенсором Sony-LYTIA 600. До нього додається 8-мегапіксельна надширока камера.
Motorola представила свій новий смартфон Moto G75 (фото)
Moto G75 також оснащено функціями на основі штучного інтелекту, зокрема Magic Editor, Magic Eraser і Photo Unblur. Тут встановлено акумулятор на 5000 мАг, який можна зарядити бездротовою зарядкою на 15 Вт чи дротовою на 30 Вт.
Інші переваги Motorola Moto G75 включають рейтинг IP68, сертифікацію MIL-STD-810H, NFC, стереодинаміки, Dolby Atmos і Hi-Res Audio. Крім того, він має порт USB-C і слот для карти microSD для розширення пам’яті до 1 ТБ.
Motorola представила свій новий смартфон Moto G75 (фото)
Motorola Moto G75 поставляється в кольорах Charcoal Gray, Aqua Blue і Succulent Green. Перший має задню кришку з матовим покриттям, тоді як інші два мають задні панелі з веганської шкіри. Ціни стартують від 300 євро.
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