Mitsubishi випустить спортивну версію кросовера Outlander — Finance.ua

Mitsubishi випустить спортивну версію кросовера Outlander Сьогодні 04:02 — Фондовий ринок

Японська компанія Mitsubishi готує до дебюту спортивний кросовер Outlander.. За розробку новинки відповідає нещодавно відроджений дочірній підрозділ Ralliart.

Mitsubishi Outlander четвертого покоління виробляється з 2021 року та оснащується трьома видами силової установки, у тому числі гібридною. Саме гібридний Outlander і ляже в основу нової модифікації. У Ralliart обіцяють збільшити потужність на 40 «коней», тобто сумарна віддача досягатиме 290 кінських сил і 450 Нм крутного моменту.

Крім того, Ralliart допрацює ходову частину автомобіля, встановивши жорсткішу підвіску, а також оснастить Outlander аеродинамічним обважуванням.

Нагадаємо, спортивний підрозділ Ralliart було відроджено у 2021 році. Однак до цього моменту Ralliart пропонував лише набір різних аксесуарів у ралійному стилі, які не впливали на динамічні характеристики автомобілів.

В Україні новий кросовер Mitsubishi Outlander пропонується за ціною від 1 029 000 грн.

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