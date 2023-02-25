Mitsubishi випустить спортивну версію кросовера Outlander — Finance.ua
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Mitsubishi випустить спортивну версію кросовера Outlander

Фондовий ринок
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Японська компанія Mitsubishi готує до дебюту спортивний кросовер Outlander.. За розробку новинки відповідає нещодавно відроджений дочірній підрозділ Ralliart.
Mitsubishi випустить спортивну версію кросовера Outlander
Mitsubishi Outlander четвертого покоління виробляється з 2021 року та оснащується трьома видами силової установки, у тому числі гібридною. Саме гібридний Outlander і ляже в основу нової модифікації. У Ralliart обіцяють збільшити потужність на 40 «коней», тобто сумарна віддача досягатиме 290 кінських сил і 450 Нм крутного моменту.
Крім того, Ralliart допрацює ходову частину автомобіля, встановивши жорсткішу підвіску, а також оснастить Outlander аеродинамічним обважуванням.
Нагадаємо, спортивний підрозділ Ralliart було відроджено у 2021 році. Однак до цього моменту Ralliart пропонував лише набір різних аксесуарів у ралійному стилі, які не впливали на динамічні характеристики автомобілів.
В Україні новий кросовер Mitsubishi Outlander пропонується за ціною від 1 029 000 грн.
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За матеріалами:
mmr.ua
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