Mistral AI запускає сервіс, який розпізнаватиме документи з точністю 99% — Finance.ua
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Mistral AI запускає сервіс, який розпізнаватиме документи з точністю 99%

Технології&Авто
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Mistral AI запускає сервіс, який розпізнаватиме документи з точністю 99%
Mistral AI запускає сервіс, який розпізнаватиме документи з точністю 99%
Французька Mistral AI анонсувала Mistral OCR — сервіс для розпізнавання символів у будь-яких документах.
Французька компанія Mistral AI розповіла про Mistral OCR — прикладний програмний інтерфейс (API) для оптичного розпізнавання символів. У компанії кажуть, що цей інструмент, на відміну від конкурента OpenAI, здатний розпізнавати кожен елемент документу — медіа, текст, таблиці, рівняння — з точністю майже 99%.
Mistral OCR приймає зображення та PDF-файли, витягуючи з них вміст у вигляді структурованого тексту та зображень.
Компанія інтегрувала Mistral OCR як основний інструмент для обробки документів у Le Chat, яким вже має мільйон користувачів. Також запущено API mistral-ocr-latest, який доступний у пакеті розробника la Plateforme. Вартість становить $1 за обробку 1000 сторінок, а при пакетній обробці ціна за сторінку зменшується вдвічі.
Mistral OCR ідеально підходить для використання в поєднанні з системами RAG, які працюють з мультимодальними документами, іншими словами, в яких є елементи відео, фото, таблиць та навіть математичних задач.
Mistral AI запускає сервіс, який розпізнаватиме документи з точністю 99%
У компанії кажуть, що незабаром API буде доступний через хмарних партнерів, а також для локального використання.
Mistral AI, французький стартап, заснований колишніми співробітниками DeepMind та Meta, став одним із лідерів у галузі штучного інтелекту в Європі. Компанія відома своїм чат-ботом Le Chat та рядом базових моделей, прагне конкурувати з гігантами на кшталт OpenAI. Mistral AI пропонує як безкоштовні, так і платні послуги, включно з платною версією Le Chat Pro та API для бізнес-клієнтів.
Компанія монетизує свої передові моделі через API з оплатою за використання, ліцензування для підприємств та стратегічні партнерства. Mistral AI планує розширювати свою присутність на ринку, пропонуючи високоякісні рішення для широкого кола користувачів. План Le Chat Pro, представлений у лютому 2025 року та становить $14,99 на місяць.
За матеріалами:
vctr.media
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