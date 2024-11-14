Міноборони виконало рекомендації Рахункової палати щодо оптимізації розподілу житла військовим — Finance.ua

Міноборони виконало рекомендації Рахункової палати щодо оптимізації розподілу житла військовим Вчора 12:32 — Нерухомість

Міністерство оборони України оптимізувало розподіл житла між військовослужбовцями, запровадило відповідальність за порушення цього процесу, здійснило інвентаризацію земель, що використовуються для будівництва житла військовим, об’єктів незавершеного будівництва, а також розподілило між військовими майже три сотні квартир, які не мали власників.

Такими є результати виконання рекомендацій Рахункової палати , наданих за підсумками аудиту ефективності використання бюджетних коштів, виділених Міністерству оборони України на будівництво (придбання) житла для військовослужбовців Збройних Сил України за 2020−2021 рр.

Під час контрольного заходу аудитори встановили, що Міноборони не забезпечувало ефективного управління майже 2,4 млрд грн бюджетних коштів, передбачених на будівництво та придбання житла для військовослужбовців ЗСУ у 2020−2021 рр. Зокрема, майже 47% із них, а це понад 1,1 млрд грн, було витрачено на придбання комерційного житла та виплату компенсацій, а не на завершення будівництва (реконструкції) житлових будинків, що є економічно вигіднішим.

У досліджуваний аудитом період, незважаючи на виділення на будівництво (реконструкцію) житла майже 350 млн грн, в експлуатацію не було введено жодного придатного для заселення будинку чи гуртожитку. Замість готового житла Міноборони отримало незавершені капітальні інвестиції, розмір яких на 01.01.2022 становив 1,1 млрд грн.

Крім того, встановлено невідповідність в обліку незавершених капітальних інвестицій у сумі 65,1 млн. грн. Це сталося через відсутність належної комунікації між структурними підрозділами, відповідальними за організацію житлового будівництва, його фінансування, облік та звітність.

Також неефективний контроль Міноборони за станом житлових об’єктів управліннями капітального будівництва призвів до судових рішень не на його користь, неодноразового перегляду проєктно-кошторисної документації в бік її збільшення та навіть до руйнувань недобудованого житла.

Аудитори встановили, що квартирно-експлуатаційні органи, житлові комісії під час розподілу житла ігнорували вимоги Інструкції щодо забезпечення військовослужбовців ЗСУ та членів їхніх родин житловими приміщеннями. Зокрема, через неналежне виконання обов’язків посадовими особами зазначених органів та допущені ними помилки 285 квартир, на придбання яких використано понад 340 млн грн, упродовж тривалого часу не розподілялися між військовослужбовцями, які перебували на квартирному обліку.

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