Mini повертає доступну версію Cooper Oxford Edition у 2025 році — Finance.ua
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Mini повертає доступну версію Cooper Oxford Edition у 2025 році

Технології&Авто
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Mini повертає доступну версію Cooper Oxford Edition у 2025 році
Mini повертає доступну версію Cooper Oxford Edition у 2025 році, www.thetruthaboutcars.com
На тлі зростання цін на автомобілі Mini вирішила запропонувати більш доступний варіант культового Cooper. У 2025 році бренд повертає Oxford Edition — початкову версію моделі з вигідною ціною.
Ціна Mini Cooper Oxford Edition стартує від 24 950 доларів США за 2-дверний варіант і 25 950 доларів за 4-дверний. Це значна економія порівняно з базовою 2-дверною моделлю, яка зараз коштує від 28 950 доларів, та 4-дверним Cooper S, що пропонується за 33 200 доларів.
Mini поки не розкриває всі характеристики моделі, проте відомо, що Oxford Edition отримає 18-дюймові колеса з літніми шинами, світлодіодні фари та панорамний люк. Клієнти зможуть обирати між трьома кольорами кузова: Blazing Blue Metallic, Nanuq White Metallic і Sunny Side Yellow.
Mini повертає доступну версію Cooper Oxford Edition у 2025 році
Усередині салон оснащений двоколірними спортивними сидіннями з тканинною оббивкою Vescin, антрацитовою стелею, двозонним клімат-контролем і 9,4-дюймовим дисплеєм. Крім того, автомобіль отримає широкий набір систем допомоги водієві, зокрема попередження про переднє зіткнення, асистент утримання смуги руху, попередження про поворот ліворуч, систему обмеження швидкості та паркувальний асистент.
Щодо технічних характеристик, Mini підтвердила, що Oxford Edition буде оснащений 7-ступінчастою автоматичною трансмісією з подвійним зчепленням, хоча деталі двигуна не розкриті. Очікується, що під капотом буде 2,0-літровий чотирициліндровий мотор із турбонаддувом, що видає 161 к.с. (120 кВт) і 249 Нм крутного моменту. Це забезпечить прискорення 0−96 км/год за 7,4 секунди та максимальну швидкість 209 км/год.
Mini вже відкрила прийом попередніх замовлень із депозитом у 100 доларів. Виробництво стартує в березні, а випуск буде обмеженим, тому потенційним покупцям варто поквапитися.
За матеріалами:
autonews.net.ua
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