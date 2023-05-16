Мінфін назвав суму видатків з фонду держбюджету за квітень (інфографіка) — Finance.ua

Мінфін назвав суму видатків з фонду держбюджету за квітень (інфографіка) Сьогодні 16:35 — Казна та Політика

Мінфін назвав суму видатків з фонду держбюджету за квітень (інфографіка)

За січень-квітень 2023 року загальна сума касових видатків загального фонду державного бюджету становить 865,5 млрд грн. У квітні видатки становили 229,3 млрд гривень.

Про це свідчать дані місячної звітності Державної казначейської служби України від 15 травня 2023 року.

У структурі видатків найбільше спрямовано:

371,5 млрд грн (у квітні - 95,1 млрд грн) — на оплату праці з нарахуваннями або 42,9% від загального обсягу видатків, здійснених за січень — квітень 2023 року. Зокрема, на грошове утримання військовослужбовців спрямовано 289,7 млрд грн (у квітні - 73,7 млрд грн).

215,1 млрд грн (у квітні - 61,1 млрд грн) — на оплату використання товарів і послуг або 24,8% від загального обсягу видатків. У тому числі:

147,5 млрд грн — для підтримки Збройних Сил України. Це придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту (шоломів, бронежилетів та іншого спеціального екіпірування); 44,1 млрд грн — перераховано Національною службою здоров’я України на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування населення;

177,7 млрд грн (у квітні - 41,8 млрд грн) — на соціальне забезпечення (виплату пенсій, допомоги, стипендій) або 20,5% від загального обсягу видатків. У тому числі:

90,6 млрд грн — трансферт Пенсійному фонду для фінансового забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій; 64,8 млрд грн — для виплати Міністерством соціальної політики на соціальний захист дітей та сімей, захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини, для підтримки малозабезпечених сімей;

47 млрд грн (у квітні - 11,7 млрд грн) — на трансферти місцевим бюджетам або 5,4% від загального обсягу;

38,1 млрд грн (у квітні - 14 млрд грн) — на обслуговування державного боргу або 4,4% від загального обсягу.

Інфографіка: Міністерство фінансів

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.