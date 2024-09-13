Міненерго спільно з європейськими партнерами працює над збільшенням можливості імпорту електроенергії з ЄС — Finance.ua
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Міненерго спільно з європейськими партнерами працює над збільшенням можливості імпорту електроенергії з ЄС

Енергетика
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Міненерго спільно з європейськими партнерами працює над збільшенням можливості імпорту електроенергії з ЄС
Міненерго спільно з європейськими партнерами працює над збільшенням можливості імпорту електроенергії з ЄС
Міністерство енергетики України спільно з Європейською комісією працює над збільшенням максимальної пропускної спроможності імпорту електроенергії з країн Європейського Союзу.
«Ми вдячні Європейській комісії і особисто Єврокомісарці Кадрі Сімсон за ті зусилля, які вона докладає для підтримки української енергосистеми в найскладніший для нас час. Вкрай важливо, щоб гранична пропускна спроможність була збільшена до настання холодів і зростання споживання. Це наша спільна з європейськими партнерами позиція, і ми разом працюємо над вирішенням цього питання якомога скоріше», — зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.
За словами міністра, наразі тривають консультації і технічні переговори з операторами ENTSO-E за активного сприяння Єврокомісії.
У нещодавній заяві Кадрі Сімсон йдеться про те, що з огляду на постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру України і втрату майже половини генеруючих потужностей Єврокомісія готова збільшити свій внесок у відбудову пошкоджених об’єктів, встановлення резервного енергопостачання, розвиток розподіленої генерації.
Вона повідомила, що ведеться активна робота з ENTSO-E для збільшення максимальної потужності імпорту європейської електроенергії в Україну і що ці зусилля треба посилювати, оскільки зимовий період наближається. Збільшення можливості імпорту електроенергії з ЄС дозволить Україні частково покривати дефіцит потужності, спричинений російськими атаками, в осінньо-зимовий період.
За матеріалами:
Finance.ua
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