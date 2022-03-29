Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію — Finance.ua

Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію

Вчора 03:34 — Енергетика

Міненерго просить українців за можливості оплачувати рахунки за електроенергію

Міністерство енергетики закликає українців за можливості розраховуватись за спожиту електроенергію, що дозволить енергосистемі країни продовжити роботу.

«Важливо, щоб ті регіони, де люди мають можливість платити за енергопостачання, не нехтували своїми зобов’язаннями, тому що підтримка енергосистеми дуже важлива сьогодні», — сказав Галущенко.

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Він додав, що загалом під час війни розрахунки за електроенергію впали на 60%. Це стосується як населення так і бізнесу.

Відповідно енергокомпанії не мають коштів на закупівлю палива, ремонти і виплату заробітної плати енергетикам.

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