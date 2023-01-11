Мінагрополітики прогнозує цьогоріч скорочення валового врожаю на 10-15% — Finance.ua

Мінагрополітики прогнозує цьогоріч скорочення валового врожаю на 10-15% Сьогодні 06:22 — Аграрний ринок

Перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький прогнозує, що в Україні цього року буде зібрано на 10-15% менше зернових та олійних культур.

«Пріоритетними в аграріїв стають олійні культури. Це вже помітно на прикладі озимого ріпаку, його площа посіву порівняно з попереднім роком не зменшилася. Також очікуємо збільшення площ соняшнику та сої. Хоч олійні культури мають меншу урожайність на гектар, дають менший валовий збір у вазі, але вартість їх значно вища порівняно з зерновими — у 2-2,5 рази. Тому якщо ми говоримо про фізичний збір урожаю, то прогнозуємо, що зменшення буде на рівні 10-15%», — розповів Висоцький.

Він зазначив, що у міністерстві також очікують скорочення врожайності зерна цього року на 5%.

За словами заступника міністра, в Україні не очікується профіциту олійних. Він пояснив, що логістика олійних більш вигідна, оскільки одиниця тонни має більшу вартість, а транспортування коштує так, як тонна зернових. Висоцький зауважив, що саме через це українські фермери перелаштовуються і планують цього року збільшити посіви саме олійних.

Він нагадав, що основна збитковість у вітчизняній галузі сільського господарства спостерігалася навесні — влітку 2022 року, до відкриття «зернової ініціативи».

«З відкриттям „зернової ініціативи“ по зернових культурах ми вже спостерігаємо прибутковість. Обсяги зростають, вартість логістики падає, тому прогнозуємо не лише по олійних, а й по зернових культурах, в тому числі озимій пшениці, позитивні результати в поточному році», — сказав заступник міністра.

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Укрінформ За матеріалами:

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