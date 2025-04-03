Micron підвищує ціни на пам’ять через зростаючий попит — Finance.ua

Micron підвищує ціни на пам’ять через зростаючий попит
Micron Technology оголосила про підвищення цін на DRAM і NAND флеш-пам'ять через зростаючий попит, пов’язаний із розвитком штучного інтелекту, розширенням центрів обробки даних та відновленням споживчого ринку, повідомляє Tom’s Hardware.
Компанія прогнозує, що ціни продовжать зростати у 2025−2026 роках, особливо з урахуванням потреби у високопродуктивних обчислювальних рішеннях.
Чому Micron підвищує ціни
Головний фактор — неочікуваний сплеск попиту у різних бізнес-сегментах, зокрема у сфері ШІ. Також компанія прагне зміцнити свій продуктовий портфель і залишатися конкурентоспроможною. Очікується, що її конкуренти, зокрема Samsung і SK Hynix, також переглянуть свої ціни, що ще більше підтримає тенденцію до подорожчання пам’яті.
Зростаючий попит на HBM
Одним із ключових драйверів ринку є пам’ять з високою пропускною здатністю (HBM), яка необхідна для ШІ-прискорювачів NVIDIA, AMD та Intel. Щоб задовольнити цей попит, Micron інвестує 7 мільярдів доларів у будівництво нового заводу HBM у Сінгапурі, який має запрацювати у 2026 році. Нове підприємство дозволить наростити виробництво HBM3E, HBM4 та HBM4E пам’яті, що допоможе Micron закріпити позиції на ринку.
Вплив на споживчий ринок
Окрім серверних рішень, компанія прогнозує відновлення попиту на пам’ять у сфері споживчої електроніки, оскільки виробники ПК та смартфонів готуються до випуску нових пристроїв у 2025−2026 роках. Це стане ще однією причиною подальшого коригування цін.
Micron також закликає партнерів до довгострокового прогнозування закупівель, щоб уникнути нестачі продукції. Якщо тенденція збережеться, подорожчання торкнеться всіх сегментів ринку — від ігрових ПК до серверних центрів, зазначає Tom’s Hardware.
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