Micron підвищує ціни на пам’ять через зростаючий попит — Finance.ua

Micron підвищує ціни на пам’ять через зростаючий попит 03.04.2025, 00:35 — Технології&Авто

Micron підвищує ціни на пам’ять через зростаючий попит

Micron Technology оголосила про підвищення цін на DRAM і NAND флеш-пам'ять через зростаючий попит, пов’язаний із розвитком штучного інтелекту, розширенням центрів обробки даних та відновленням споживчого ринку, повідомляє Tom’s Hardware.

Компанія прогнозує, що ціни продовжать зростати у 2025−2026 роках, особливо з урахуванням потреби у високопродуктивних обчислювальних рішеннях.

Чому Micron підвищує ціни

Головний фактор — неочікуваний сплеск попиту у різних бізнес-сегментах, зокрема у сфері ШІ. Також компанія прагне зміцнити свій продуктовий портфель і залишатися конкурентоспроможною. Очікується, що її конкуренти, зокрема Samsung і SK Hynix, також переглянуть свої ціни, що ще більше підтримає тенденцію до подорожчання пам’яті.

Зростаючий попит на HBM

Одним із ключових драйверів ринку є пам’ять з високою пропускною здатністю (HBM), яка необхідна для ШІ-прискорювачів NVIDIA, AMD та Intel. Щоб задовольнити цей попит, Micron інвестує 7 мільярдів доларів у будівництво нового заводу HBM у Сінгапурі, який має запрацювати у 2026 році. Нове підприємство дозволить наростити виробництво HBM3E, HBM 4 та HBM4E пам’яті, що допоможе Micron закріпити позиції на ринку.

Вплив на споживчий ринок

Окрім серверних рішень, компанія прогнозує відновлення попиту на пам’ять у сфері споживчої електроніки, оскільки виробники ПК та смартфонів готуються до випуску нових пристроїв у 2025−2026 роках. Це стане ще однією причиною подальшого коригування цін.

Micron також закликає партнерів до довгострокового прогнозування закупівель, щоб уникнути нестачі продукції. Якщо тенденція збережеться, подорожчання торкнеться всіх сегментів ринку — від ігрових ПК до серверних центрів, зазначає Tom’s Hardware.

iTechua За матеріалами:

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