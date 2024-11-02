Meta запускає NotebookLlama: ШІ-модель із відкритим кодом для перетворення PDF на подкасти — Finance.ua
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Meta запускає NotebookLlama: ШІ-модель із відкритим кодом для перетворення PDF на подкасти

Технології&Авто
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Meta запускає NotebookLlama: ШІ-модель із відкритим кодом для перетворення PDF на подкасти
Meta запускає NotebookLlama: ШІ-модель із відкритим кодом для перетворення PDF на подкасти, Фото: freepik
Meta випустила «відкриту» версію популярної функції створення подкастів NotebookLM від Google. Проєкт під назвою NotebookLlama використовує власні моделі Llama від Meta для більшої частини обробки.
Про це пише TechCrunch.
Результати звучать не так добре, як у NotebookLM, кажуть користувачі. Голоси мають дуже очевидну роботизовану якість і тенденцію перекрикувати один одного в незрозумілих місцях.
Meta запускає NotebookLlama: ШІ-модель із відкритим кодом для перетворення PDF на подкасти
Але дослідники Meta, які стоять за проєктом, кажуть, що якість можна покращити за допомогою сильніших моделей.
«Модель перетворення тексту в мову є обмеженням того, наскільки природно це звучатиме. Інший підхід до написання подкасту полягає в тому, що два агенти обговорюють тему, яка їх цікавить, і пишуть план подкасту. Зараз ми використовуємо єдину модель для написання плану подкасту», — пишуть дослідники Meta на сторінці NotebookLlama на GitHub.
За матеріалами:
dev.ua
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