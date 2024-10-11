Meta оголошує про розширення можливостей штучного інтелекту на 21 країну — Finance.ua

Meta оголошує про розширення можливостей штучного інтелекту на 21 країну Сьогодні 01:44 — Технології&Авто

Meta оголошує про розширення можливостей штучного інтелекту на 21 країну

У середу компанія Meta оголосила, що розширює можливості свого штучного інтелекту ще на 21 країну. Meta AI включає чат-бот, який можна використовувати для розмов або пошуку, а також студію для створення зображень на основі введеного тексту.

У пресрелізі Meta підтвердила, що її ШІ тепер доступний користувачам ще в 21 країні, включаючи Бразилію, Болівію, Гватемалу, Парагвай, Філіппіни та Велику Британію. Список також включає багато інших країн Латинської Америки та Азії. Найближчими тижнями штучний інтелект Meta також буде доступний на Близькому Сході.

«Після цього поступового розгортання Meta AI буде доступний у 43 країнах і на десятках мов. Це означає, що більше людей, ніж будь-коли, зможуть використовувати Meta AI, щоб зануритися в теми, які їх цікавлять, отримати корисні поради та знайти натхнення для арт-проектів, домашнього декору, OOTD і багато іншого», — кажуть у компанії.

До речі, Meta AI також стане доступним у смарт-окулярах Ray-Ban для користувачів у Великій Британії та Австралії. За словами компанії, її ШІ «на шляху» до того, щоб стати найбільш використовуваним помічником у світі з майже 500 мільйонами активних користувачів щомісяця.

Доступ до Meta AI можна отримати самостійно через веб-браузер або через додатки компанії, включаючи Facebook, WhatsApp та Instagram. Користувачі можуть використовувати чат-бота для запитів на кшталт рекомендацій щодо місць, які варто відвідати, або навіть для створення зображень. Штучний інтелект також дозволяє користувачам дізнатися більше деталей про конкретний допис, який вони бачать у своїй стрічці.

З іншого боку, Meta продовжує відкладати запуск своєї останньої моделі штучного інтелекту в країнах ЄС. Як і Apple, компанія побоюється, що місцеве законодавство в Європі змусить їх впроваджувати небажані зміни. Наприклад, Apple заявила, що не планує запускати Apple Intelligence в ЄС найближчим часом.

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