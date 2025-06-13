Meta інвестує $14,9 млрд у Scale AI, щоб наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту — Finance.ua
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Meta інвестує $14,9 млрд у Scale AI, щоб наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту

Технології&Авто
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Meta інвестує $14,9 млрд у Scale AI, щоб наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту
Meta інвестує $14,9 млрд у Scale AI, щоб наздогнати конкурентів у сфері штучного інтелекту
Олександр Ванґ, засновник і генеральний директор компанії Scale AI, оголосив, що залишає свою посаду та переходить до Meta. Цей крок є частиною масштабної угоди між компаніями: Meta інвестує $14,3 мільярда в стартап, отримуючи 49% частку, але без права голосу.
Про це стало відомо з внутрішнього меморандуму Ванґа, який він також опублікував на платформі X.
«Як ви, мабуть, уже здогадалися з останніх новин, можливості такого масштабу часто мають свою ціну. У цьому випадку ціною став мій відхід. Бути вашим CEO було найбільшою честю мого життя», — написав Ванґ.
Новим генеральним директором Scale AI стане Джейсон Дродж, який раніше обіймав посаду директора зі стратегії компанії. У минулому він був венчурним партнером у Benchmark та віцепрезидентом Uber. Разом із Ванґом до Meta перейде невелика група співробітників Scale AI.
Meta підтвердила стратегічне партнерство зі Scale AI та наголосила, що нова співпраця дозволить «поглибити роботу над створенням даних для ШІ-моделей». Ванґ приєднається до Meta для роботи над ініціативами в галузі суперінтелекту — ключового напряму, який CEO компанії Марк Цукерберґ оголосив пріоритетом на 2025 рік.
В останні місяці Meta намагається зміцнити свої позиції в ШІ-сфері на тлі зростаючої конкуренції з боку OpenAI та Alphabet. Цукерберґ був незадоволений внутрішніми темпами розвитку, особливо після стриманої реакції на нову модель Llama. Тому він вирішив запросити Ванґа, щоб дати проєктам новий імпульс.
Попри партнерство, Scale AI запевнила, що Meta не матиме доступу до клієнтських даних, а діяльність з іншими замовниками — зокрема Google, Microsoft і OpenAI — триватиме без змін. Meta залишається одним із найбільших клієнтів Scale AI.
За матеріалами:
mezha.media
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