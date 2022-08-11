McDonald’s відновлює роботу в Україні — Finance.ua
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McDonald’s відновлює роботу в Україні

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McDonald’s відновлює роботу в Україні
McDonald’s відновлює роботу в Україні
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s знову відкривається в Україні. Точної дати відкриття ресторанів ще немає, але спершу заклади планують відкрити у Києві та в західних областях, а потім в інших містах країни.
Про це повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Facebook.
«Підготовка до безпосереднього відкриття дверей ресторанів займе ще певний час. Але головне, що є політичне рішення: Мак повертається», — повідомив міністр.
За його словами, вони вели довгі переговори і переконували McDonald‘s відновити роботу в Україні.
«Повернення великої американської компанії — це насамперед сигнал для міжнародного бізнесу про можливість працювати в Україні, навіть попри умови війни. Це робочі місця та податки до українського бюджету, виживання нашої економіки в часи російської агресії. Це, зрештою, частина відновлення України», — додав Кулеба.
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Як повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook, буде поетапний план відновлення роботи ресторанів в Україні.
«Після тривалих консультацій і обговорень з українськими посадовцями, постачальниками та фахівцями з безпеки, а також з огляду на прохання наших співробітників повернутися до роботи, ми вирішили запровадити поетапний план відновлення роботи деяких ресторанів у Києві та на заході України, де інші бізнеси безпечно відновили роботу. Протягом кількох наступних місяців ми з партнерами будемо займатися відновленням ланцюгів постачання продуктів у ресторани, підготовкою ресторанів до обслуговування клієнтів, поверненням команди ресторанів і співробітників у робоче середовище, а також впровадженням розширених процедур і протоколів для підтримки безпеки наших людей і клієнтів», — сказано в повідомленні.

Довідка Finance.ua:

  • McDonald’s призупинили роботу 24 лютого;
  • раніше компанія повідомляла, що мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні планує відновити роботу, але поки не відомо, в якому саме місяці та в яких містах;
  • також СЕО мережі Юлія Бадрітдінова в інтерв’ю Forbes розповідала, що компанія займається оновленням протоколів безпеки.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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