Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу — Finance.ua

Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу Сьогодні 12:25 — Особисті фінанси

Майже всі біженці працездатного віку у Польщі знайшли роботу

Майже всі біженці працездатного віку з України, які виявили бажання працювати в Польщі, знайшли роботу.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного Міграційною платформою EWL та Центром Східноєвропейських cтудій Варшавського університету.

Міністр сім’ї та соціальної політики Польщі Марлена Малонґ повідомила, що з початку війни близько 900 тисяч біженців з України були працевлаштовані в Польщі на спрощених умовах.

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За офіційними даними, з початку війни близько 1,5 мільйона біженців з України отримали статус тимчасового захисту в Польщі, який відкриває, зокрема, спрощений доступ до ринку праці. Враховуючи велику кількість дітей у цій групі (близько 500 тис.), експерти EWL дійшли висновку, що майже всі біженці працездатного віку знайшли роботу. У більшості випадків вона не відповідає фактичному рівню освіти громадян України та отриманій раніше професійній кваліфікації.

«Перший етап підтримки біженців з України позаду. Зараз настав час для подальших викликів і дій щодо розумної дерегуляції трудового законодавства та правил проживання в Польщі з точки зору доступу мігрантів до суспільних благ, децентралізації фінансової допомоги для суб’єктів, які допомагають біженцям з України, а також подальшої цифровізації процесів легалізації для іноземців, які підтримують польську економіку та мають реальний вплив на зростання ВВП Польщі», — сказав Рафал Мруз, операційний директор Міграційної платформи EWL.

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На думку експертів, на наступному етапі підтримки біженців, після надання їм першої роботи, необхідно забезпечити можливість професійного розвитку — вивчення польської мови та професійне навчання.

«Це в інтересах самих українських громадян, польської економіки, але також і української економіки. До війни грошові перекази економічних мігрантів становили до 8% ВВП України», - зазначив речник EWL Анатолій Зимнін.

Автори звіту також наголошують, що майже в шість разів більше біженців знайшли роботу в Польщі, ніж у Німеччині.

Чи планують повертатись в Україну

Опитування показує, що понад 80% біженців заявляють, що повернуться в Україну в довгостроковій або короткій перспективі.

Серед тих, хто планує залишитися в Польщі довше, найбільшу групу складають висококваліфіковані спеціалісти (22%), працівники сфери послуг (16%), робітники та техніки (14%), вчителі та працівники сфери освіти (12%) та продавці, службовці та торгівля (10%).

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