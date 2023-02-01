Завдяки біженцям з України економіка Польщі обігнала китайську — Finance.ua

Завдяки біженцям з України економіка Польщі обігнала китайську Сьогодні 18:00

Згідно з останніми даними Головного статистичного управління, зростання ВВП Польщі у 2022 році склало 4,9 відсотка.

При цьому економісти зазначають, що тогорічний результат стрімкого зросту польської економіки значною мірою є результатом напливу біженців з охопленої війною України.

Це сприяло збільшенню споживання, особливо товарів першої необхідності.

Мацей Кальвасінський, аналітик порталу Bankier.pl, зазначає, що, згідно з офіційними даними, вперше за понад 40 років ВВП Польщі за рік зріс більше, ніж ВВП Китаю.

У 2023 році економіка Польщі має продовжити зростати завдяки зниженню цін на газ, як в Польщі, так і Європи.

Довідка Finance.ua:

Польща хоче, щоб Україна стала членом Європейського Союзу через кілька років, але для цього потрібна перемога у війні. Про це розповів заступник глави МЗС Польщі Павел Яблонський. Заступник глави МЗС Польщі підкреслив, що українська нація чітко показує, як вона хоче розвиватися;

у Польщі змінюють стратегію стосовно українських біженців — тепер втікачам від війни створюватимуть умови для проживання в Україні. Для цього планується облаштувати модульні житлові комплекси на 20 тисяч людей, повідомляє на Rzeczpospolita.



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uamedia За матеріалами:

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