Маска з датчиком дозволить за 10 хвилин визначити віруси грипу та COVID-19 — Finance.ua

Маска з датчиком дозволить за 10 хвилин визначити віруси грипу та COVID-19 Вчора 20:41 — Технології&Авто

Унікальний пристрій створили дослідники Шанхайського університету Тунцзі (Китай), пише medpravda.ua.

Біоелектронна маска здатна виявити поширені респіраторні віруси, у тому числі грип та коронавірус, у повітрі чи аерозолях.

"Попередні дослідження показали, що носіння маски може знизити ризик поширення та зараження хворобою. Ми хотіли створити таку, яка може виявити наявність вірусів у повітрі та попередити про це власника, каже керівник дослідження Інь Фан, передає інформаційний портал ANSA.

Вчені протестували маску в закритій камері, розпорошивши на неї вірусний поверхневий білок, що містить рідину на рівні слідів та аерозолів. Датчик розпізнав 0,3 мікролітра рідини, що містить вірусні білки. Це приблизно в 70-560 разів менше об’єму рідини, що утворюється при чханні, і набагато менше обсягу, отриманого при кашлі або розмові.

Дослідники розробили невеликий датчик з аптамерами, які є типом синтетичної молекули. Вона може ідентифікувати білки, які є унікальними для патогенів, таких як антитіла. Як тільки аптамери зв’язуються з цільовими білками в повітрі, пристрій підсилює сигнал і попереджає тих, хто носить їх, через телефони.

«Наша маска дуже добре працюватиме в приміщеннях з поганою вентиляцією, таких як ліфти чи закриті приміщення, де високий ризик зараження», — додає експерт.

У майбутньому, якщо з’являться нові респіраторні віруси, конструкція датчика може бути оновлена ​​для виявлення нових патогенів. Вчені також сподіваються скоротити час виявлення та ще більше підвищити чутливість датчика.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.