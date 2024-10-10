Маркетологиня Finance.ua розкриває секрети успішних продажів у сфері страхування — Finance.ua

Маркетологиня Finance.ua розкриває секрети успішних продажів у сфері страхування Сьогодні 21:20 — Страхування

Маркетологиня Finance.ua розкриває секрети успішних продажів у сфері страхування

Що найголовніше для будь-якої компанії? Звісно що це її клієнти. Утім, аби їх утримувати, то треба для цього залучати різні інструменти. Як це зробити та що найкраще для цього підійде, розповіла під час конференції «ROMI» директор маркетингу відділу «Страхування» на Finance.ua — Діана Макарук.

Зокрема, під час свого виступу вона навела приклади кейсів, які найкраще спрацювали з клієнтами саме за її напрямком. Але, перш за все, за словами Макарук, для успішної комунікації важливо мати омніканальні сценарії.

«Ми робимо перший крок завдяки мейлу, надалі перевіряємо, чи це зручний метод комунікації для нашого клієнта, якщо — ні, то переводимо комунікацію у вайбер. Якщо і вайбер йому не підходить, то переводимо на інші методи комунікації.

Що отримуємо в цифрах? В цифрах ми отримуємо сьогодні те, що мейл нам приносить 77%, 16% нам приносить вайбер і 7% нам приносять смс-повідомлення. Тобто, якщо підбити підсумок, якби в нас не було омніканальності, то ми б втратили 20−30% прибутку, а це є досить критичним", — зазначила вона.

Окрему увагу вона приділила тому, які саме формати за зручністю відзначають люди щодо контенту. Так, на першому місці це відеоформат, на другому — статті, далі історії успіху, публікації в блозі, а також дослідження та онлайн-події. Макарук наголосила на тому, що додавання відео до розсилок допомогло покращити на 5% Open Rate і на 2% Click Rate. Це, якщо саме порівнювати з тестовими розсилками.

Також вона зазначила, що гарно працюють тести. Зокрема, якщо брати до уваги саме страхування на Finance.ua, то тут гарно працюють тести для автомобілістів. Вони додали на 4% кращий Open Rate. Також гарно «заходять» статті та експертні матеріали.

Ну і звісно, куди ж без реактивації клієнтів… Як сказала Макарук, можна проводити реактивацію дзвінком менеджера, але це насправді досить дорогий метод. Можна також проводити реактивацію з робот-менеджером, але низькоефективну. Найкращим же варіантом виявилася автоматичність вайберу або мейлу, в яких клієнт отримував усілякі повідомлення про знижки, бонуси тощо.

«Що ми отримали в результаті. До 56% Open Rate на аудиторію, яка перестала, з нами контактувати. До 7% Click Rate і до 2% конверсійність, а завдяки промо-розсилкам та смс прибуток було збільшено на 20%», — зазначила маркетологиня.

Залучати та утримувати клієнтів можна й завдяки чужим історіям або кейсами з якимись помилками, адже краще вчитися цьому не на собі. Також, як сказала Макарук, гарно працюють знижки розважального характеру, стримінгові сервіси та книги. Тобто те, що зараз цікаво.

Утім, не може бути все ідеально. Так, директорка з маркетингу навела приклад кейсу, який не спрацював з клієнтами. Ними виявилися push-повідомлення.

«Якщо у вас, в принципі, емоційний продукт або послуга — суперінструмент, але якщо у вас більш фінансові послуги, то я не скажу, що це інструмент, який вам потрібен», — сказала вона.

Окремо Макарук зупинилася й на розсилках та заголовках до них.

«Раз на тиждень ми відправляємо розсилку з бонусами та знижками, але ефект буде вищим, якщо ви до цього додасте ще і якийсь експертний матеріал. У нас значно покращилися познаки, коли ми перейшли на один промолист, тому що раніше ми відправляли два», — зазначила Макарук.

Щодо часового проміжку відправлення листів, то краще, на думку представниці Finance.ua, робити це в обід або ввечері.

Якщо брати до уваги заголовки розсилки, то тут варто звернути увагу на те, що найкраще показують себе заголовки до 70 символів. Утім, варто звернути увагу, що під час відправлення буде видно лише перші 35 символів. Тому, як підкреслила маркетологиня, якщо є можливість втиснутися в 35 символів, то краще це зробити.

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