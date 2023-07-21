МАГАТЕ змінює експертів на АЗС в Україні — Finance.ua

МАГАТЕ змінює експертів на АЗС в Україні Сьогодні 15:14 — Енергетика

МАГАТЕ змінює експертів на АЗС в Україні

МАГАТЕ цього тижня провело ротацію персоналу на Чорнобильській АЕС, незабаром відбудеться зміна експертів й інших атомних електростанцій в Україні.

Про це повідомляє прес-служба МАГАТЕ.

«З січня цього року МАГАТЕ має постійну присутність на всіх атомних електростанціях України — на Хмельницькій (ХАЕС), Рівненській (РАЕС), Південноукраїнській (ПУАЕС) та Чорнобильській (ЧАЕС). Експерти МАГАТЕ повідомляють, що, незважаючи на труднощі, АЕС продовжують дотримуватись графіку роботи.

Експерти також підтверджують відсутність проблем, пов’язаних із ядерною безпекою на 20 липня на всіх українських АЕС.

Нагадаємо, раніше «Флот 2017» повідомляв, що російські терористи знову взялися за підготовку провокації на Запорізькій атомній електростанції. Але цього разу вони планують використати у провокації важке озброєння та провести постановочний «штурм».

Також Міністерство оборони України заявляє, що російські війська мінують об'єкти на території Запорізької АЕС, а саме встановлюють протипіхотні міни у технічних приміщеннях та машинних залах.

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