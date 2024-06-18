МАГАТЕ підтримувало Іран у ядерних дослідженнях — Bild Сьогодні 06:09

Міжнародне агентство з атомної енергії упродовж років підтримувало дослідників у сфері ядерної енергетики з Ірану та відправляло їх на навчання до росії

Про це повідомляє Bild із посиланням на конфіденційні матеріали з ядерної програми Ірану.

Зокрема зазначається, що МАГАТЕ, яке входить до системи ООН, заявляла, що Іран розширив свою ядерну програму. Проте саме МАГАТЕ роками надавало підтримку іранським дослідникам і відправляло їх на навчання в росію. Крім того, агентство навіть надавало фінансову підтримку у цій області.

Згідно із документами, які опинилися у Bild, МАГАТЕ співпрацювало з Джавадом Карімі-Сабетом, який знаходиться у санкційному списку США з 2020 року та вважається одним із «натхненників» розробки іранської атомної бомби.

Згідно з внутрішнім електронним листуванням, МАГАТЕ заплатило Карімі, а оскільки через санкції банківський переказ був неможливий, ученому виплатили гроші готівкою.

Також зазначається, що після того, як у 2018 році американці вийшли із ядерної угоди з Іраном та зробили жорсткішими санкції проти Тегерану, Іран припинив дотримуватись правил та обмежив зовнішній контроль. А МАГАТЕ своєю чергою запустило програми фінансування іранської ядерної науки.

У кінці 2019 року МАГАТЕ сформулювало ціль проєкту IRA2018001 в консультації з іранцями: «Діяльність буде направлена на підвищення кваліфікації та знань вчених та покращення апаратної та програмної інфраструктури, що буде сприяти покращенню роботи та використання дослідницьких реакторів», — йдеться у повідомленні.

Дослідницькі реактори вважаються потенційним джерелом плутонію. Для створення ядерної бомби потрібен або збагачений на 90% уран, або плутоній.

Крім того, зазначають, що МАГАТЕ фінансувало багато програм навчання учених із Тегерану в росії: згідно з наявними даними, відібрані експерти інколи тижнями знаходились там «під крилом» російського «Росатому».

«Програма технічного співробітництва МАГАТЕ підтримує держави-члени в розвитку та управлінні ядерними знаннями», — підтвердив факт навчання у РФ представник МАГАТЕ.

У виданні зазначають, що організація повинна була попіклуватися про те, щоб іранці не отримали ніяких знань про ядерну зброю під час навчання.

Економічна Правда За матеріалами:

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