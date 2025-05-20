Литва вимагає компенсації від білорусі за міграційну кризу — Finance.ua
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Литва вимагає компенсації від білорусі за міграційну кризу

Світ
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Литва подала позов проти білорусі до Міжнародного суду ООН у Гаазі. Країна звинувачує режим Олександра Лукашенка у свідомому створенні міграційної кризи, що порушує міжнародне право.
Про це повідомило МЗС Литви, інформує мовник LRT.
Позов стосується порушень Протоколу ООН проти незаконного перевезення мігрантів. У Вільнюсі наголошують: з 2021 року Литва постала перед безпрецедентним напливом нелегальних мігрантів з території білорусі, що, за зібраними доказами, організував білоруський режим.
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Зокрема, державні підприємства білорусі збільшили кількість рейсів з країн Близького Сходу, сприяли видачі віз та розміщенню мігрантів. білоруські силовики супроводжували їх до литовського кордону і змушували перетинати його нелегально, нерідко — у небезпечних для життя умовах.
Попри неодноразові запити литовських установ, білоруська сторона відмовилася співпрацювати для зупинення цих порушень. У Вільнюсі розцінюють це як спробу тиску на Литву та ЄС за підтримку білоруської демократії та санкції проти режиму лукашенка.
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МЗС Литви констатувало, що двосторонні переговори не дали результату, тож країна вдалася до міжнародного правосуддя. Литва вимагає повного відшкодування збитків, зокрема за будівництво кордону, та гарантій, що порушення не повторяться.
За даними Прикордонної служби, з початку кризи до Литви не впустили 23,6 тис. нелегалів.
Міністр юстиції Рімантас Мокюс назвав позов історичним кроком і свідченням лідерства Литви у захисті інтересів не лише своєї країни, а й ЄС. За його словами, жодна держава не має права використовувати людей як знаряддя політичного шантажу без наслідків.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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