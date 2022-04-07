Литовська компанія Vici планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців — Finance.ua
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Литовська компанія Vici планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців

Вчора 07:46Фондовий ринок
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Литовська компанія Vici планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяцівЛитовська компанія Vici планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців
Литовська компанія Viciunu grupe, яка випускає продукти під брендом Vici, планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців.
Про це йдеться у заяві директора компанії Шарунаса Матійошайтіса, опублікованій в офіційному акаунті Viciunu grupe у Linkedin.
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За його словами, «не тільки нам, але й іншому великому бізнесу, який оголосив про вихід з росії, на реальний вихід потрібно більше часу, це займе не один місяць».
Про вихід з російського ринку Viciunu grupe повідомила на початку березня. Як повідомив Матійошайтіс, за цей час компанія зупинила усі інвестиції у виробництво, логістику, торгівлю, зупинила всі рекламні кампанії, у Калінінград не закуповують сировину.
У компанії зазначають, що зараз вона виробляє продукцію із сировини, придбаної ще до початку війни і лише для того, щоб розрахуватися з постачальниками та фінансовими партнерами у Європі.
Шарунас Матійошайтіс запевнив, що жодних продуктів з росії до країн ЄС не возили і не возять. Він додав, що ведуться інтенсивні переговори з потенційними покупцями бізнесу у росії.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами: Mind
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