Литовська компанія Vici планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців — Finance.ua

Литовська компанія Vici планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців

Вчора 07:46 — Фондовий ринок

Литовська компанія Vici планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців

Литовська компанія Viciunu grupe, яка випускає продукти під брендом Vici, планує піти з росії протягом трьох-чотирьох місяців.

Про це йдеться у заяві директора компанії Шарунаса Матійошайтіса, опублікованій в офіційному акаунті Viciunu grupe у Linkedin.

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За його словами, «не тільки нам, але й іншому великому бізнесу, який оголосив про вихід з росії, на реальний вихід потрібно більше часу, це займе не один місяць».

Про вихід з російського ринку Viciunu grupe повідомила на початку березня. Як повідомив Матійошайтіс, за цей час компанія зупинила усі інвестиції у виробництво, логістику, торгівлю, зупинила всі рекламні кампанії, у Калінінград не закуповують сировину.

У компанії зазначають, що зараз вона виробляє продукцію із сировини, придбаної ще до початку війни і лише для того, щоб розрахуватися з постачальниками та фінансовими партнерами у Європі.

Шарунас Матійошайтіс запевнив, що жодних продуктів з росії до країн ЄС не возили і не возять. Він додав, що ведуться інтенсивні переговори з потенційними покупцями бізнесу у росії.

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