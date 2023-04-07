Лише кожен десятий аукціон з продажу активів банків у березні був успішним — ФГВФО — Finance.ua
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Лише кожен десятий аукціон з продажу активів банків у березні був успішним — ФГВФО

Казна та Політика
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Лише кожен десятий аукціон з продажу активів банків у березні був успішним — ФГВФО
Лише кожен десятий аукціон з продажу активів банків у березні був успішним — ФГВФО
Протягом березня Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продав активів банків на суму 370,7 млн грн. Загалом було проведено 1 444 відкритих електронних торгів, 138 з яких завершилися успішно, зазначається у повідомленні.
Про це повідомляє ФГВФО.
Фонд реалізував такі активи:
  • Колишній офіс АТ «Банк Січ» у центрі Києва. Участь в аукціоні взяли 2 учасники, ціна продажу зросла на 1,1 млн грн від стартової;
  • Діючий приватний ліцей у столиці. Участь у торгах взяли 4 учасники. Ціна продажу зросла майже на 12 млн грн від стартової і склала 107,8 млн грн;
  • Права вимоги за кредитом із обладнанням для виробництва безалкогольних напоїв у заставі. На аукціон зареєструвалися 6 учасників. Врешті ціна продажу склала — 129,7 млн грн.
Загалом впродовж місяця відбулося 52 аукціони з продажу права вимоги за кредитами. Із них: 6 аукціонів, на загальну суму 132,7 млн грн, з продажу кредитів юридичних осіб, та 46 успішних аукціонів, на суму 7,7 млн грн, з продажу права вимога за договорами фізичних осіб. При цьому за окремими лотами рівень конверсії (співвідношення ціни продажу до балансової вартості) сягав 100%.
У Фонді наголошують, що на продаж було виставлено право вимоги за кредитом, а не заставне майно. Тому переможець аукціону отримав право вимагати від позичальників повернення коштів, зокрема шляхом звернення стягнення на заставне майно, у тому числі у судовому порядку.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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