Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу — Finance.ua

Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу Сьогодні 08:33 — Фондовий ринок

Ломбарди в Україні за 9 місяців 2024 року отримали понад 3 млрд грн доходу

Ринок ломбардів в Україні зазнав значних змін за останні 5 років. З 2020-го їх кількість скоротилася майже втричі, проте розмір активів залишився стабільним. Ломбарди продовжують демонструвати високі доходи. За 9 місяців 2024 року 101 ломбард отримав понад 3 млрд грн доходу, що показує зростання у порівнянні з попереднім роком.

Про це свідчать дані R&D центру YouControl.

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Лідерами ринку за сумою доходів за 3 квартали 2024 року стали ломбарди, що працюють під брендами «Скарбниця», «Ломбард Перший», «Капітал» та «Благо».

Як живуть ломбарди

За інформацією Комплексної інформаційної системи Національного банку України, до Державного реєстру фінансових установ станом на лютий 2025 року включені 108 ломбардів, з них 102 мають чинну ліцензію НБУ на діяльність.

Найбільша кількість (32) з проаналізованих компаній зареєстровані у столиці та Дніпропетровській області (22).

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (ЄДР), більшість компаній з вибірки, а саме 99 юросіб, мають зареєстровані відокремлені підрозділи (філії). Найбільше філій на Дніпропетровщині (500), Одеській (306) та Харківській (243) областях, а також у Києві (457). Деякі ломбарди мають по кілька сотень таких філій.

Інфографіка: R&D центру YouControl

Двадцятка найбільших ломбардів за доходами

За даними даних НБУ, 101 ломбард, що подав звітність до регулятора, отримав понад 3 млрд грн доходу за 9 місяців 2024 року. Цей показник за аналогічний період 2023 року склав 2,6 млрд грн, отриманих 136 ломбардами. Сума доходів 119 ломбардів, що подали звітність до НБУ за повний 2023 рік склала 3,2 млрд грн.

Інфографіка: R&D центру YouControl

За 3 квартали 2024 року ломбардами було надано понад 1 млн фінансових кредитів на загальну суму 3,13 млрд грн. Показник за аналогічний період 2023 року був значно вищим — 4,7 млн наданих фінансових кредитів на 10,2 млрд грн. А в цілому за 2023 рік ломбарди видали 5,7 млн кредитів на суму в 12,1 млрд грн.

Згідно з даними огляду небанківського фінансового сектору НБУ за листопад 2024 року, кількість ломбардів в Україні за останні 5 років зменшилась майже втричі: з 302 компаній у 2020-му до 108 станом на лютий 2025 року. При цьому розмір активів суттєво не змінився. Станом на листопад 2024 року вони становили 3,98 млрд грн проти 3,85 млрд грн у 2020 році.

Нагадаємо, до Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики надійшли скарги від громадян щодо подвійних курсів обміну валют на долар залежно від року його емісії. Після перевірки звернень виявилось, що скарги підтвердились. «Ми звертаємось до Національного банку України та Національної поліції з проханням провести перевірки відповідно до законодавства та вжити негайних заходів щодо порушників», — заявив голова комітету Данило Гетманцев.

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