У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ — Finance.ua
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У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ

Фондовий ринок
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У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ
У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ
За підсумками другого кварталу 2023 року в небанківському фінансовому секторі найбільше зростання активів продемонстрували ломбарди — плюс 264 млн грн.
Про це йдеться у звіті Нацбанку щодо результатів діяльності небанківського сектору.
Ломбарди продемонстрували зростання на 6,3%, попри зменшення кількості гравців ринку — зі 171 до 164. Загальний обсяг активів цього сегмента — 4,5 млрд грн.
Натомість фінансові компанії зменшили як свою кількість на ринку — 629 проти 689 кварталом раніше, так і обсяг активів — мінус 22,6 млрд грн (259,34 млрд проти 236,74 млрд), або мінус 8,7%.
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Відновлення обсягів наданих фінансових послуг призупинилося: цього кварталу основні фінпослуги, крім фінансового лізингу, скоротилися, йдеться у звіті НБУ. Зокрема, сповільнилося кредитування населення фінкомпаніями, хоч у попередні три квартали була стійка тенденція до зростання.
Також в НБУ нагадали, що із серпня регулятор поновлює виїзні перевірки надавачів небанківських фінансових послуг у сфері фінмоніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.
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Вдруге поспіль збільшився обсяг активів страховиків життя — на 4%. Активи ризикових страховиків незначно зменшилися через вихід з ринку семи установ. Обсяги премій і виплат зі страхування життя протягом кварталу майже не змінилися. Однак порівняно з другим кварталом 2022 року зміни значні: премії були вищими на 18%, а виплати — на 56%.
Кредитні спілки наростили активи вперше за два роки. Попри повільне зростання, на кінець кварталу активи сягнули лише 60% довоєнного рівня.
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Загальна частка небанківського фінансового сектору за підсумками другого кварталу в активах усього фінсектору України зменшилась на 1,2% і становила 10,9%. Банківський сектор тут домінує - 2,56 трлн грн.
У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Forbes.ua
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