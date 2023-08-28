У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ — Finance.ua

У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ Сьогодні 17:41 — Фондовий ринок

У небанківському секторі найбільше зросли активи ломбардів, а загалом ринок втратив 60 фінкомпаній у другому кварталі - звіт НБУ

За підсумками другого кварталу 2023 року в небанківському фінансовому секторі найбільше зростання активів продемонстрували ломбарди — плюс 264 млн грн.

Про це йдеться у звіті Нацбанку щодо результатів діяльності небанківського сектору.

Ломбарди продемонстрували зростання на 6,3%, попри зменшення кількості гравців ринку — зі 171 до 164. Загальний обсяг активів цього сегмента — 4,5 млрд грн.

Натомість фінансові компанії зменшили як свою кількість на ринку — 629 проти 689 кварталом раніше, так і обсяг активів — мінус 22,6 млрд грн (259,34 млрд проти 236,74 млрд), або мінус 8,7%.

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Відновлення обсягів наданих фінансових послуг призупинилося: цього кварталу основні фінпослуги, крім фінансового лізингу, скоротилися, йдеться у звіті НБУ. Зокрема, сповільнилося кредитування населення фінкомпаніями, хоч у попередні три квартали була стійка тенденція до зростання.

Також в НБУ нагадали, що із серпня регулятор поновлює виїзні перевірки надавачів небанківських фінансових послуг у сфері фінмоніторингу, санкційного законодавства та валютного нагляду.

Вдруге поспіль збільшився обсяг активів страховиків життя — на 4%. Активи ризикових страховиків незначно зменшилися через вихід з ринку семи установ. Обсяги премій і виплат зі страхування життя протягом кварталу майже не змінилися. Однак порівняно з другим кварталом 2022 року зміни значні: премії були вищими на 18%, а виплати — на 56%.

Кредитні спілки наростили активи вперше за два роки. Попри повільне зростання, на кінець кварталу активи сягнули лише 60% довоєнного рівня.

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Загальна частка небанківського фінансового сектору за підсумками другого кварталу в активах усього фінсектору України зменшилась на 1,2% і становила 10,9%. Банківський сектор тут домінує - 2,56 трлн грн.

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