З початку року українські банки вже отримали прибуток більший, ніж за весь 2021 рік — Finance.ua

З початку року українські банки вже отримали прибуток більший, ніж за весь 2021 рік Сьогодні 15:03 — Фондовий ринок

З початку року українські банки вже отримали прибуток більший, ніж за весь 2021 рік

У січні-липні 2023 року чистий прибуток української банківської системи збільшився до 83,2 млрд грн, що перевищує відповідний показник за весь 2021 рік.

Про це у Facebook повідомив член Ради Національного банку України Богдан Данилишин.

Саме у липні до червня показник зріс на 15,5 млрд грн. Чисті процентні доходи банків за 7 місяців досягли 111,3 млрд грн, чисті комісійні доходи — 29,4 млрд грн.

Він пояснив, чисті процентні доходи банків разом із позитивним результатом переоцінки вартості цінних паперів виступали факторами покращення фінансових результатів банків.

Водночас обсяг відрахувань у резерви за активними операціями, який у 2022 році виступав головним чинником погіршення фінансових результатів банків (понад 120 млрд грн), з початку 2023 року залишається помірним (4,9 млрд грн).

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Рентабельність активів банків за січень-червень 2023 року становила 6,8%, капіталу — 67,5%, додатково повідомив Данилишин.

Зауважимо, що більша частина загального прибутку, а саме 59%, належить державним банкам. Загалом за п’ять місяців поточного року вони заробили 31,43 млрд гривень. Левову частку цих коштів — 81% — отримав ПриватБанк

Останній у першому півріччі 2023 року отримав прибуток у розмірі 29,7 млрд грн, побивши свій попередній рекорд.

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