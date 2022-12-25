Lockheed Martin отримала контракт на постачання дронів Stalker та Indago (відео) — Finance.ua
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Lockheed Martin отримала контракт на постачання дронів Stalker та Indago (відео)

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Британська армія уклала з Lockheed Martin контракт на постачання БПЛА. Його сума склала 157 млн USD. Відповідно до досягнутих домовленостей північноамериканський оборонний гігант зобов’язаний відвантажити замовнику 264 літальні апарати.
За даними thedefensepost.com компанія Lockheed Martin зобов’язана передати британській армії 159 одиниць безпілотників Indago та 105 одиниць БПЛА Stalker VXE30. Вони прийдуть на заміну морально застарілим моделям літальних апаратів на кшталт Desert Hawk 3.
Алекс Чок, який обіймає в британському уряді посаду міністра оборонних закупівель, із цього приводу зазначив, що дрони від Lockheed Martin дозволять армії перебувати в «авангарді інновацій». Першу партію розвідувальних безпілотників буде поставлено північноамериканською компанією наприкінці 2024 року.
БПЛА Indago 4 може похвалитися наявністю камери високої роздільної здатності, здатної масштабувати зображення. За її допомогою оператор може легко визначити тип використовуваної противником зброї. Безпілотник важить лише 2,27 кг. Для його транспортування можна використати звичайний армійський рюкзак. Час розгортання БПЛА не перевищує 2 хвилини. Радіус дії розвідувального дрона дорівнює 13 км.
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Розмах крил Stalker VXE30 складає 4,88 м. Дрон важить 20 кг. Він здатний підніматися у повітря вертикально. Заявлена автономність роботи літального апарату перевищує 8 годин. У ньому є спеціальний відсік для корисного навантаження, яке може скидатися з повітря.
За матеріалами:
prostomob
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