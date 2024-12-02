Лімітована серія від Battery та Binance: рекордний попит і продовження спільної кампанії — Finance.ua
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Лімітована серія від Battery та Binance: рекордний попит і продовження спільної кампанії

Криптовалюта
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Лімітована серія від Battery та Binance: рекордний попит і продовження спільної кампанії
Лімітована серія від Battery та Binance: рекордний попит і продовження спільної кампанії
Binance, провідна світова блокчейн-екосистема та найбільша криптовалютна біржа за обсягом торгів і кількістю користувачів, у партнерстві з енергетичним напоєм Battery від PJSC Carlsberg Ukraine цієї осені презентували лімітовану серію Battery Prize Edition. Продукт, що об’єднує стиль брендів Binance і Battery, лише за 2 дні перевищив прогнозований попит.
За перші 48 годин кампанії перша частина лімітованої партії була повністю розпродана, а 10% кодів із загального призового фонду вже активовано. Такий рівень зацікавленості перевершив усі очікування партнерів. У відповідь Binance та Battery оголосили про розширення дистрибуції, щоб забезпечити додаткові обсяги напою для задоволення попиту покупців по всій Україні.
«Ми вдячні за увагу до цієї ініціативи, яка не лише привертає увагу до нашого продукту, але й підкреслює його актуальність та інтерес з боку сучасної аудиторії. Ми раді бачити такий позитивний відгук і високий рівень зацікавленості», — прокоментувала команда Battery.
Це знакове партнерство для обох сторін, яке символізує зближення традиційного та криптовалютного секторів і відображає глобальну тенденцію до масового прийняття криптовалют.
Лімітована серія Battery не лише забезпечує споживачів енергією, а й дає можливість виграти цінні призи, зокрема 0,1 BTC.
«На тлі висхідного тренду на ринку криптовалют успіх цього проєкту підтверджує, що криптовалюти стають частиною сучасного життя та усувають бар’єри для їх використання. Ми пишаємося тим, що наше партнерство з Battery задає нові тренди для інтеграції інновацій у традиційні галузі», — зазначив Кирило Хом’яков, регіональний керівник Binance у Центральній та Східній Європі.
Упродовж найближчих тижнів планується розширення дистрибуції лімітованої серії напою Battery. Акція, що триватиме до 31 грудня 2024 року, залишається відкритою для всіх охочих взяти участь у розіграші призів і стати частиною інноваційної кампанії.
Умови участі доступні за посиланням. Інформація щодо місць продажу можна знайти тут.
За матеріалами:
Binance
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