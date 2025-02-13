Ліміт карткових переказів 150 тис. гривень використали 2 тис. клієнтів Приватбанку за перші два дні — Finance.ua

Ліміт карткових переказів 150 тис. гривень використали 2 тис. клієнтів Приватбанку за перші два дні Сьогодні 15:10 — Фінтех і Картки

Ліміт карткових переказів 150 тис. гривень використали 2 тис. клієнтів Приватбанку за перші два дні

Дві тисячі клієнтів Приватбанку використали місячний ліміт на переказ коштів в розмірі 150 тис. гривень за перші 2 дні (1−2 лютого).

Про це повідомив член правління банку з питань комплаєнсу Антон Разумний.

«За перші два дні впровадження обмежень 2 тис. клієнтів Приватбанку вже вперлися в ліміт від 150 тис. гривень», — сказав він.

При цьому Разумний зазначив, що банк зараз в очікуванні скарг і роботи з клієнтами.

Якщо вам не вистачає грошей, то з кредитною карткою ви завжди зможете більше! Обирайте свою у спеціальному каталозі на Finance.ua.

За його словами, потрібно зрозуміти спроможності клієнтів, для того, щоб встановити коректні ліміти.

Більше детальний аналіз, за словами Разумного, робити зарано, так як місяць ще не закінчився.

З 1 лютого в Україні банки ввели ліміти на переказ грошей для клієнтів. Йдеться про кошти, які відправляють одна одній фізичні особи за реквізитами IBAN. Відповідний меморандум підписали найбільші банки України.

Нововведення стосуватиметься тільки клієнтів, у яких немає документально підтверджених доходів. Банки класифікуватимуть їх за трьома групами ризику: «високий», «середній» і «низький».

Для клієнтів з «високим» рівнем ризику ліміт становитиме 50 тисяч гривень на місяць.

Для «середньої» і «низької» груп ризику обмеження діятимуть у два етапи:

з 1 лютого 2025 року — до 150 тисяч гривень

з 1 червня 2025 року — до 100 тисяч гривень.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.