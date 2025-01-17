Lexus знімає з виробництва легендарну модель — Finance.ua

Lexus знімає з виробництва легендарну модель 17.01.2025, 00:31 — Технології&Авто

Lexus знімає з виробництва легендарну модель

Японська компанія Lexus відмовиться від задньопривідного купе Lexus RC та його «зарядженої» версії RC F. Виробництво моделі планують згорнути до листопада 2025 року, і на честь цієї події бренд показав останню версію моделі — Final Edition.

Про це пише motor1.com.

Lexus RC і RC F Final Edition надійдуть у продаж у Японії 16 січня і будуть випущені обмеженим тиражем у 200 екземплярів. Від стандартних моделей «прощальна» версія відрізняється 19-дюймовими легкосплавними дисками Enkei з матовим темно-сріблястим покриттям, червоними гальмівними супортами, чорними корпусами бічних дзеркал з автоматичним складанням та висувним антикрилом з карбону ззаду.

У салоні встановлені спортивні сидіння з оздобленням із чорної та червоної шкіри, карбонові декоративні вставки і табличка з написом Final Edition.

Ціни на купе у виконанні Final Edition в Японії стартують з позначки 6 600 000 єн (42 331 долари за поточним обмінним курсом) за Lexus RC300 і досягають 13 600 000 єн (87 227 доларів) за «заряджену» модель RC F.

Нагадаємо, наприкінці минулого року було представлено гібридний флагманський позашляховик Lexus LX.

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