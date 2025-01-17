Lexus знімає з виробництва легендарну модель — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Lexus знімає з виробництва легендарну модель

Технології&Авто
28
Lexus знімає з виробництва легендарну модель
Lexus знімає з виробництва легендарну модель
Японська компанія Lexus відмовиться від задньопривідного купе Lexus RC та його «зарядженої» версії RC F. Виробництво моделі планують згорнути до листопада 2025 року, і на честь цієї події бренд показав останню версію моделі — Final Edition.
Про це пише motor1.com.
Lexus RC і RC F Final Edition надійдуть у продаж у Японії 16 січня і будуть випущені обмеженим тиражем у 200 екземплярів. Від стандартних моделей «прощальна» версія відрізняється 19-дюймовими легкосплавними дисками Enkei з матовим темно-сріблястим покриттям, червоними гальмівними супортами, чорними корпусами бічних дзеркал з автоматичним складанням та висувним антикрилом з карбону ззаду.
У салоні встановлені спортивні сидіння з оздобленням із чорної та червоної шкіри, карбонові декоративні вставки і табличка з написом Final Edition.
Ціни на купе у виконанні Final Edition в Японії стартують з позначки 6 600 000 єн (42 331 долари за поточним обмінним курсом) за Lexus RC300 і досягають 13 600 000 єн (87 227 доларів) за «заряджену» модель RC F.
Нагадаємо, наприкінці минулого року було представлено гібридний флагманський позашляховик Lexus LX.
За матеріалами:
MMR
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.