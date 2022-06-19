Lenovo показала ноутбук майбутнього — без екрана, але з висувною клавіатурою (фото)

Найбільший у світі виробник ПК Lenovo продемонстрував своє бачення ноутбуків майбутнього. Конструкція передбачає відсутність дисплея — замість нього у верхній частині корпусу розташований проектор.

Напередодні проект посівв перше місце на Red Dot Design Award 2022, повідомляє портал Aroged.

Концепт ноутбука, якщо його можна так назвати, передбачає, що його можна використати біля будь-якої світлої поверхні чи екрана. Хоча поки неясно, чи вбудований сам проектор у корпус чи його можна розмістити окремо.

Ще одна «фішка» конструкції — прихована всередині корпусу висувна клавіатура. Її можна повністю прибрати, наприклад, під час перегляду фільму або презентацій, тим самим заощаджуючи місце на столі. Також, судячи з зображень, клавіатура не отримала цифрового блоку з правого боку.

Ще ноутбук оснащений аудіосистемою з підтримкою Dolby Atmos та вбудованим на верхній панелі сканером відбитків пальців. Звіснно, про тех. характеристики і терміни появи на комерційному ринку поки що не йдеться, оскільки девайс поки існує тільки у вигляді концепту.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.