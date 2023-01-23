Легендарний бренд мотоциклів Harley-Davidson стане повністю електричним — Finance.ua

Легендарний бренд мотоциклів Harley-Davidson стане повністю електричним 23.01.2023, 00:06 — Технології&Авто

Легендарний бренд мотоциклів Harley-Davidson стане повністю електричним

Генеральний директор Harley Йохен Зейтц оголосив про те, що на його компанію чекають великі зміни. Зейтц каже, що це може тривати десятиліттями.

«Те, що ми робимо, це прославлення нашого минулого, але в той же час ми розвиваємо бренд, — вважає він. — Це природна еволюція, яка мала статися».

Раніше представники компанії вирішили виділити електричні мотоцикли в окремий бренд під назвою LiveWire. Під цією маркою був випущений перший байк LiveWire S2 Del Mar.

Наразі Зейтц вважає цей крок проміжним етапом. Компанія не дотримується чітких термінів переходу на електрику та усвідомлює, що частина її клієнтів є прихильниками класичних моделей.

«Ми націлені на різні профілі споживачів — є традиційні клієнти, але є також сучасні споживачі, яким подобаються зміни, але які завжди мріяли про мотоцикл нашого бренду», — додав він.

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